मुंबई-पुणे मार्गावर बसची
अनेक वाहनांना धडक
दुचाकीस्वाराचा मृत्यू; १२ जण जखमी
खालापूर, ता. १२ : पंढरपूरला भाविकांना घेऊन जाणाऱ्या खासगी बसचे गुरुवारी दुपारी खालापूरजवळ जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर ब्रेक निकामी झाले. या भरधाव बसने रस्त्यावरील अनेक वाहनांना धडक दिल्याने रिक्षाचालक, दुचाकीस्वार, पादचारी आणि प्रवाशांसह १३ जण जखमी झाले. यातील दुचाकीस्वार प्रीतम वाघमारे (३०, रा. खालापूर) यांचा उपचारांदरम्यान मृत्यू झाला आहे. अन्य जखमींवर खाेपाेली येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
सुरत येथून सुमारे ५० भाविकांना घेऊन अपघातग्रस्त खासगी बस पंढरपूरच्या दिशेने चालली होती. शिळफाटा येथे पोहोचताच बसचे ब्रेक निकामी झाले. या भरधाव बसने पुढे असलेल्या दोन पिकअप, दोन रिक्षा आणि पाच ते सहा दुचाकींना जोरदार धडक दिली. या धडकेत वाहनांचे मोठे नुकसान झाले, तर रिक्षांमधील प्रवासी, दुचाकीस्वार आणि पादचारी जखमी झाले. जखमींमध्ये पादचाऱ्यांचा समावेश जास्त आहे. खोपोली पोलिस, हेल्प फाउंडेशनचे कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने जखमींना तातडीने खोपोली नगरपरिषद रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. गंभीर जखमी वाघमारे यांना पुढील उपचारांसाठी कळंबोली येथे हलविण्यात आले; मात्र त्यांचा उपचारांदरम्यान मृत्यू झाला.
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जखमींची नावे
ईषा जाधव (वय २२), प्रफुल्ल ढवाळकर (३८), संदीप मुकणे (३२), विपुल पाथ्रोडकर (२९), सुहास भालेराव (३५), स्वप्नील पवार (३६), सोमनाथ पवार (३६), वरद देशमुख (१३), कुणाल दळवी (२८), सुरेश बिरादार (३०), आनंद गोसावी (३६) आणि अश्विनी बैलमारे अशी जखमींची नावे आहेत.
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