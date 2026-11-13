दिवसा उष्णता, तर रात्रीच्या वेळी गारठा

कासा, ता. १३ (बातमीदार) : पालघर जिल्ह्यात आगामी काही दिवसांत किमान तापमानात दोन ते तीन अंश सेल्सिअसने घट होण्याची शक्यता असून, थंडीचा जोर वाढण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. मुंबई प्रादेशिक हवामान केंद्राच्या अंदाजानुसार, १४ ते १८ नोव्हेंबरदरम्यान जिल्ह्यात आकाश प्रामुख्याने स्वच्छ राहणार आहे. या काळात कमाल तापमान ३३ ते ३५ अंश, तर किमान तापमान १५ ते १७ अंश सेल्सिअसदरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दिवसा उष्ण वातावरण, तर रात्री आणि पहाटे थंडीचा अनुभव येणार आहे.
सकाळच्या वेळी हवेतील सापेक्ष आर्द्रता ७६ ते ९५ टक्के, तर दुपारी ५८ ते ७१ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच १८ ते २४ नोव्हेंबर या कालावधीत कोकण विभागातील कमाल आणि किमान तापमान सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता विस्तारित हवामान अंदाजातून व्यक्त करण्यात आली आहे. रात्रीच्या तापमानात घट होणार असल्याने लहान वासरे, आजारी जनावरे आणि कुक्कुटपालनातील लहान पक्ष्यांची विशेष काळजी घ्यावी. त्यांना थंड वाऱ्यापासून संरक्षण मिळेल, अशा ठिकाणी ठेवावे, असा सल्ला कृषी विज्ञान केंद्र, कोसबाड हिलचे प्रमुख डॉ. विलास जाधव यांनी दिला आहे.
जिल्ह्यात सध्या भात आणि नागली पिकांच्या काढणी व मळणीची कामे सुरू आहेत. शेतकऱ्यांनी कोरड्या हवामानाचा लाभ घेऊन काढणीची कामे वेळेत पूर्ण करावीत. काढलेले धान्य व्यवस्थित वाळवून सुरक्षित ठिकाणी साठवावे. खरीप पिकांची काढणी झाल्यानंतर जमिनीतील ओलाव्याचा विचार करून हरभरा, वाल यांसारख्या रब्बी पिकांच्या पेरणीचे नियोजन करावे. भाजीपाला पिकांना गरजेनुसार पाणी देताना ठिबक सिंचनाचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
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