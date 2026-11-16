मुंब्र्यात मिठाई खाल्ल्यानंतर तिघांना त्रास; एकाचा मृत्यू
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १६ : मुंब्रा रेल्वे स्थानकाजवळील सागर स्वीट्समधून खरेदी केलेली मिठाई खाल्ल्यानंतर तिघांची प्रकृती बिघडल्याची घटना समोर आली. यातील ३५ वर्षीय जुबेर अन्सारी यांचा उपचारादरम्यान रविवारी (ता. १५) मृत्यू झाला. अन्य दोघांची प्रकृती सुधारल्याने त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले. याप्रकरणी मुंब्रा पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. मिठाई खाल्ल्यामुळेच जुबेर यांचा मृत्यू झाला, हे अद्याप अधिकृतरीत्या स्पष्ट झालेले नाही.
मुंब्रा येथील अन्सारी कुटुंबीयांनी ८ नोव्हेंबरला संबंधित दुकानातून मिठाई खरेदी केली होती. १० नोव्हेंबरला कुटुंबातील काही सदस्यांनी ती खाल्ली. त्यानंतर ११ नोव्हेंबरला तिघांना त्रास होऊ लागल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारानंतर दोघांची प्रकृती सुधारली; मात्र जुबेर अन्सारी यांची प्रकृती खालावत गेली. अखेर रविवारी (ता. १५) त्यांचा मृत्यू झाला. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुंब्रा पोलिस आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) पथकाने संबंधित मिठाईच्या दुकानावर कारवाई केली. दुकान बंद करण्यात आले असून, मिठाईचे नमुने तपासणीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकारी प्रियंका व्हिसे यांनी ही माहिती दिली.
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नमुने तपासणीसाठी पाठवले
मृत जुबेर यांचे भाऊ सुहेल अन्सारी आणि सलमान अन्सारी यांनी मिठाईच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. मिठाई खाल्ल्यामुळेच जुबेर यांचा मृत्यू झाला, हे अद्याप अधिकृतरीत्या स्पष्ट झालेले नाही. शवविच्छेदन अहवाल आणि मिठाईच्या नमुन्यांचा प्रयोगशाळेतील तपासणी अहवाल आल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल. तसेच मिठाईतून विषबाधा झाली होती का, हेही समजू शकेल. याप्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आल्याची माहिती मुंब्रा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गणेश जावदवाड यांनी दिली.
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