‘माझ्या पप्पांना न्याय कधी मिळणार?’
पूर्णेकर हत्याप्रकरणी मुलाचा पोलिस ठाण्याबाहेर भावनिक सवाल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १७ : शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षाचे माजी विभागप्रमुख प्रदीप उर्फ बाळू पूर्णेकर यांच्या हत्येला दीड महिन्याहून अधिक काळ उलटला, तरी कुटुंबीयांची न्यायाची प्रतीक्षा कायम आहे. ‘माझ्या पप्पांना न्याय कधी मिळणार?’ असा भावनिक सवाल करणारा फलक त्यांचे पुत्र राम पूर्णेकर यांनी कापूरबावडी पोलिस ठाण्याबाहेर लावला आहे. ‘आय बिलिव्ह इन कॉन्स्टिट्यूशन’ आणि ‘जस्टिस फॉर प्रदीप पूर्णेकर’ असा संदेशही या फलकावरून देण्यात आला आहे.
प्रदीप पूर्णेकर यांची २९ सप्टेंबर रोजी त्यांच्या कार्यालयात निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेने ठाण्याच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात खळबळ उडाली. या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली. तपासादरम्यान आतापर्यंत पाच आरोपींना अटक करण्यात पोलिसांना यश आले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात पूर्णेकर कुटुंबीयांनी सुरुवातीपासूनच शिंदे सेनेच्या माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांच्यावर आरोप केले असून, त्यांच्या अटकेची मागणी केली आहे. यासाठी विविध ठिकाणी आंदोलने आणि मोर्चेही काढण्यात आले. राम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ठाणे दौऱ्यादरम्यान दोन वेळा भेट घेऊन या प्रकरणात लक्ष घालण्याची मागणी केली होती, मात्र तपास सुरू असतानाही न्याय मिळण्यास विलंब होत असल्याची भावना पूर्णेकर कुटुंबीयांमध्ये आहे. त्यातूनच राम पूर्णेकर यांनी कापूरबावडी पोलिस ठाण्याबाहेर हा फलक लावून पुन्हा एकदा न्यायाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. वडिलांच्या हत्येला न्याय मिळावा, ही मागणी आता फलकाच्या माध्यमातून थेट नागरिकांसमोर मांडण्यात आली आहे.
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