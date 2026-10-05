दहा वर्षांनंतरही गोरे कुटुंबाचा संघर्ष संपेना! अश्विनी बिद्रे यांच्या वारसाहक्कासाठी पोलिसांनी न्यायालयात जाण्यास सांगितल्याचा राजू गोरे यांचा आरोप; मुलगी सूचीच्या उच्च शिक्षणावर परिणाम होण्याची भीती

दहा वर्षांनंतरही गोरे कुटुंबाचा संघर्ष
लाभ रखडले; वारस नोंदीनंतरही न्यायालयात जाण्यास सांगितल्याचा आरोप
नवी मुंबई, ता. ५ (वार्ताहर) : सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे यांच्या हत्याकांडाला १० वर्षे पूर्ण झाली. या प्रकरणातील आरोपी अभय कुरुंदकर याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली; मात्र अश्विनी यांचे पती राजू गोरे आणि मुलगी सूची गोरे यांचा न्यायासाठीचा संघर्ष अद्याप संपलेला नाही. अश्विनी यांनी स्वतःच्या वारस म्हणून पती राजू, मुलगी सूची आणि वडील जयकुमार बिद्रे यांची नोंद केली असतानाही मृत्यूनंतरचे आर्थिक व अन्य सेवा लाभ मिळविण्यासाठी न्यायालयात जाण्यास सांगितले जात असल्याचा आरोप राजू गोरे यांनी केला आहे.
अभय कुरुंदकर याने ११ एप्रिल २०१६ला मिरा रोड येथील घरी अश्विनी यांची हत्या केली होती. या हत्याकांडातील आरोपीला शिक्षा मिळावी, यासाठी राजू गोरे यांनी प्रदीर्घ कायदेशीर लढा दिला. अखेर कुरुंदकरला जन्मठेपेची शिक्षा झाली; मात्र त्यानंतरही गोरे कुटुंबाच्या अडचणी कायम असल्याचे राजू गोरे यांचे म्हणणे आहे.
अश्विनी यांच्या मृत्यूच्या दाखल्यासाठीही कुटुंबाला संघर्ष करावा लागला. गेल्या महिन्यात पनवेल महापालिकेकडून हा दाखला मिळाल्यानंतर पोलिस दलाकडून मिळणारे आर्थिक व अन्य सेवा लाभ तातडीने मिळतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ठाणे ग्रामीण पोलिसांकडून वारसाहक्काचा मुद्दा उपस्थित करून लाभ रखडविले जात असल्याचा आरोप गोरे यांनी केला आहे.
अश्विनी बिद्रे यांनी ३ मार्च २०१५ला ठाणे पोलिसांकडे केलेल्या वारस नोंदीत पती राजू गोरे, मुलगी सूची गोरे आणि वडील जयकुमार बिद्रे यांची नावे नमूद केली होती. असे असतानाही वारसाहक्क सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात जाण्यास सांगितले जात असल्याचे गोरे यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, अश्विनी यांच्या मृत्यूनंतर मिळणारे लाभ रखडल्याने मुलगी सूचीच्या उच्च शिक्षणावरही परिणाम होण्याची शक्यता असल्याची चिंता राजू गोरे यांनी व्यक्त केली. उच्च शिक्षणासाठी या लाभांची गरज असून, ते वेळेत न मिळाल्यास तिच्या शिक्षणात अडथळे निर्माण होऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले.
अश्विनी बिद्रे हत्याकांडाच्या काळातही ठाणे ग्रामीण पोलिसांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळाले नसल्याचा आरोप गोरे यांनी केला आहे. आरोपी कुरुंदकरला या गुन्ह्यातून वाचविण्यासाठी वातावरण तयार करण्यात आल्याचाही गंभीर आरोप त्यांनी केला. सध्या अश्विनी यांच्या मृत्यूनंतरचे लाभ मिळवून देतानाही पोलिसांकडून सहकार्य केले जात नसल्याची नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. याबाबत गोरे यांनी ठाणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक विनयकुमार राठोड यांना पत्र दिले असून, अश्विनी यांच्या मृत्यूनंतरचे सर्व प्रलंबित लाभ तातडीने मिळवून देण्याची मागणी केली आहे.
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