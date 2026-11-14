एसटी बससमोर दुचाकी आडवी घालून चालकाला बेदम मारहाण; उरणमध्ये जोडफ्याचा भररस्त्यात धुडगूस;

एसटी बसचालक, वाहकाला मारहाण
नवी मुंबई, ता. १४ (वार्ताहर) : चारफाटा बस थांब्यावर बस का थांबवली, असा जाब विचारत एका जोडप्याने एसटी बसचालक आणि वाहकाला बेदम मारहाण केल्याची घटना उरणमध्ये शुक्रवारी (ता. १३) घडली. ओएनजीसी कॉलनीच्या प्रवेशद्वारासमोर घडलेल्या या घटनेवेळी भांडण सोडवण्यासाठी आलेल्या वाहकालाही त्यांनी मारहाण केली. पोलिसांनी जोडप्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, त्यांचा शोध सुरू केला आहे.
उरण एसटी आगारातील चालक भारत गायकवाड (५५) शुक्रवारी सकाळी उरण ते आवरे-चिरनेर मार्गावर बस घेऊन निघाले. त्यांच्यासोबत वाहक अनंत वाघमारेदेखील होते. सकाळी ११च्या सुमारास ओएनजीसी कॉलनीच्या गेटसमोर बस आली असता, काळ्या रंगाच्या हिरो स्फ्लेंडर फ्लस मोटारसायकलवरील जोडप्याने अचानक बससमोर दुचाकी आडवी लावून बस अडवली. त्यानंतर दुचाकीस्वाराने बसच्या केबिनमध्ये जाऊन गायकवाड यांना चारफाटा येथे बस थांबवल्याबाबत जाब विचारला आणि अश्लील शिवीगाळ केली. तसेच त्यांना मारहाण केली. त्याचवेळी सोबत असलेल्या महिलेनेही मारण्यास सुरुवात केली. या प्रकरणात वाहक अनंत वाघमारे यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला असता या जोडप्याने त्यांनाही मारहाण केली. या घटनेची माहिती मिळताच उरण एसटी आगाराचे व्यवस्थापक आणि वाहतूक निरीक्षक यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर गायकवाड यांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून त्यांचा शोध सुरू केला आहे.
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