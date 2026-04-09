नाशिकमध्ये भूकंपाचे सौम्य धक्के

नाशिकमध्ये भूकंपाचे धक्के
नाशिक (ता. सुरगाणा), ता. ९ : तालुक्यातील पश्चिम भागात गुरुवारी (ता. ९) सायंकाळी ७.४८ वाजण्याच्या सुमारास भूकंपाचे सलग दोन सौम्य धक्के जाणवल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. सुमारे पाच ते सात सेकंद जमिनीला कंप जाणवल्याने अनेक नागरिक घाबरून घराबाहेर रस्त्यावर आले.
मांधा, गुही, रघतविहर, फणसपाडा, सुभाषनगर, जामुनपाडा, कोठुळा, पांगारणे, चापावाडी, हनुमानपाडा, झारणीपाडा, पिंपळसोंड, उंबरपाडा, तातापाणी या गावांसह लगतच्या गुजरात राज्यातील बोपी, चासमांडव, जहागिरी, निरपन, बिलदा, तनशा या भागातही हे धक्के जाणवले. हादऱ्यामुळे काही घरांतील भांडी खाली पडली, तर कौले व पत्र्यांची हालचाल झाल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. तहसीलदार रामजी राठोड यांनी नागरिकांना आवाहन करताना सांगितले, की भूकंपाचे धक्के जाणवल्यास घाबरून न जाता तत्काळ घराबाहेर मोकळ्या जागेत थांबावे. रात्रीच्या वेळी बाहेर पडताना हातात विजेरी घेऊन बाहेर पडावे व विजेच्या तारा किंवा खांब कोसळलेले नाहीत, याची खात्री करावी. या घटनेचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, संबंधित गावांना भेट देऊन नागरिकांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. लवकरच भूकंपप्रवण गावांची पाहणी करून सविस्तर अहवाल शासनाला सादर केला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
