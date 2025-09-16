पर्यटन क्षेत्रातील मानाचा केसरी टुर्सला पुरस्कार
पुणे, ता. १६ : नवी दिल्लीत आयोजित ‘इंडिया ट्रॅव्हल अवॉर्ड्स २०२५’ मध्ये केसरी टूर्सला पर्यटन क्षेत्रात मानाचा समजला जाणाऱ्या ‘बेस्ट इंटरनॅशनल टूर ऑपरेटर ऑफ द इयर’ या पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
पर्यटन क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना इंडिया ट्रॅव्हल अवॉर्ड्समध्ये दरवर्षी सन्मानित करण्यात येते. हा पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. या वेळी पर्यटन मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुमन बिल्ला, पंतप्रधान संग्रहालयाचे संचालक अश्वनी लोहानी, भारतातील ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कॅमेरॉन उपस्थित होते. देशभरातील टूर ऑपरेटर्स, राज्य पर्यटन मंडळांचे प्रतिनिधी या सोहळ्यात सहभागी झाले होते. पर्यटन क्षेत्रात कार्यरत संस्थांना विविध श्रेणीमध्ये पुरस्कार देण्यात आले. या वेळी ‘बेस्ट इंटरनॅशनल टूर ऑपरेटर ऑफ द इयर’ हा पुरस्कार केसरी टूर्सचे संचालक हिमांशू केसरी पाटील यांनी स्वीकारला.
या यशाबद्दल हिमांशू केसरी पाटील यांनी पर्यटक, विश्वासू भागीदार आणि प्रत्येक केसरीयन यांचे आभार मानले. ‘‘हा पुरस्कार आमच्या प्रवासी कुटुंबाचा आणि केसरी परिवारातील प्रत्येक सदस्याचा आहे. हा सन्मान केसरीयन्सच्या कष्ट, समर्पण आणि उत्कटतेचे प्रतीक आहे. पर्यटकांना दर्जेदार सेवा देण्याच्या ध्येयाशी केसरी टूर्स नेहमीच निष्ठावंत राहील,’’ असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
