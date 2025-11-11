स्वयंपुनर्विकासावरील प्रशिक्षण कार्यशाळा
स्वयंपुनर्विकासावरील प्रशिक्षण कार्यशाळा
गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी मार्गदर्शन करणारी विशेष प्रशिक्षण कार्यशाळा १५ नोव्हेंबर रोजी आयोजिली आहे. कार्यशाळेत स्वयंपुनर्विकासाची संकल्पना, कायदेशीर प्रक्रिया, आर्थिक नियोजन, प्रकल्प आराखडा तयार करणे, मंजुरी प्रक्रिया आणि गुणवत्ता नियंत्रण या सर्व टप्प्यांवर सविस्तर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. यूडीसीपीआर नियम, एफएसआय आणि टीडीआरचा वापर, ‘महारेरा’च्या अटी, शासनाच्या २०१९च्या स्वयंपुनर्विकास शासन निर्णयातील कर्जसुविधा तसेच बँकांकडून कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया याविषयीही माहिती दिली जाईल. याशिवाय आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटंट, पीएमसी, कंत्राटदार आणि वकील यांच्या भूमिका व जबाबदाऱ्या स्पष्ट केल्या जातील. प्रात्यक्षिक सत्रांमधून सहभागी उमेदवारांना लघु डीपीआर तयार करणे, यशस्वी स्वयंपुनर्विकास प्रकरणांचा अभ्यास करणे आणि निर्णयप्रक्रियेतील कौशल्य विकसित करणे शिकवले जाईल. या प्रशिक्षणातून सोसायटी सदस्यांना स्वयंपुनर्विकासाची संपूर्ण प्रक्रिया समजून घेता येईल व जोखीम कमी करत अधिक फायदा मिळवण्याचे मार्ग कळतील.
इन्स्टंट ग्रेव्ही व मिक्सेस कार्यशाळा
धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे झटपट, स्वादिष्ट आणि पौष्टिक अन्नाची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे रेडी टू कुक अन्न उद्योगामध्ये व्यवसायाच्या मोठ्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर या संदर्भात मार्गदर्शन करणारी व्यावसायिक कार्यशाळा १६ नोव्हेंबर रोजी आयोजिली आहे. कार्यशाळेत इन्स्टंट डोसा, इडली, वडा, ढोकळा, पोहे, उपमा, शिरा, पुलाव, दाल खिचडी, फालुदा, खीर, रबडी, आइस्क्रीम मिक्स, गुलाबजामून, पकोडा, तसेच मल्टीग्रेन पराठा, थालीपीठ भाजणी, उपवास भाजणी यासारखे विविध इन्स्टंट फूड मिक्सेस शिकवले जातील. तसेच कार्यशाळेत फूड प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट, पॅकेजिंग, लेबलिंग, ब्रँडिंग, मार्केटिंग, आवश्यक यंत्रसामग्री, वितरण व्यवस्था, कॉस्टिंग व कायदेशीर बाबी यांचाही समावेश असेल.
वास्तुशास्त्र नियोजनाविषयी कार्यशाळा
वास्तुशास्त्रानुसार घर, ऑफिस वा दुकान कसे असावे इ. बाबत माहिती करून देणारी ऑनलाइन कार्यशाळा १७ नोव्हेंबरपासून आयोजिली आहे. घर वास्तु दोषमुक्त असावे ही इच्छा बाळगणाऱ्या सर्वांसाठी ही कार्यशाळा उपयुक्त आहे. कार्यशाळेत वास्तुशास्त्र काय आहे, वास्तुदोष कोणते आहेत, त्याचे परिणाम कोणाला जाणवतात, दिशा, उपदिशा, अधिपती देवता आणि पंचतत्व, दिशा आणि प्रभाव, वास्तुपुरुष मंडल, मर्मस्थान, उपमर्मस्थान, जमीन कशी निवडावी, घर नक्की कोठे व कसे बांधले पाहिजे, घर बांधण्यास प्रारंभ कसा करावा, घरातील अंतर्गत रचना कशी असावी, मुख्य दरवाजाची दिशा ओळखणे, दरवाजा कोठे करावा, वास्तुचे आयुष्य आदींबाबत मार्गदर्शन होणार आहे. एसआयआयएलसीच्या विविध प्रशिक्षण व कार्यशाळांची माहिती मिळवण्यासाठी व नावनोंदणीसाठी संपर्क : ८४८४८११५४४, ९३५६९७३४२७, ८९५६३४४४७२
