‘थिमक्का’ने पटकावला ‘सकाळ करंडक’
पुणे, ता. ४ ः सकाळ करंडक आंतरमहाविद्यालयीन राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धेच्या महाअंतिम फेरीत मुंबई विभागाने विजेतेपद पटकाविले. या विभागाच्या सतीश प्रधान ज्ञानसाधना महाविद्यालय (ठाणे) यांनी सादर केलेल्या ‘थिमक्का’ या एकांकिकेने सांघिक प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक पटकावत ‘सकाळ करंडका’वर नाव कोरले.
कोल्हापूर विभागातील देशभक्त रत्नाप्पा कुंभार वाणिज्य महाविद्यालयाच्या ‘ग्वाही’ एकांकिकेने सांघिक द्वितीय क्रमांकाचे पारितोषिक; तर पुणे विभागातील बृहन्महाराष्ट्र वाणिज्य महाविद्यालयाच्या ‘इन बिटवीन ऑफ’ या एकांकिकेने सांघिक तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक पटकाविले. प्रथम क्रमांक विजेत्या संघास एक लाख रुपये, प्रशस्तिपत्र आणि करंडकाने गौरविण्यात आले. द्वितीय क्रमांक आणि तृतीय क्रमांक विजेत्या संघास प्रशस्तिपत्र आणि करंडकासह अनुक्रमे ५० हजार रुपये आणि २५ हजार रुपयांच्या रोख पारितोषिकांनी गौरविण्यात आले.
या स्पर्धेची महाअंतिम फेरी गुरुवारी बालगंधर्व रंगमंदिरात विद्यार्थी कलाकारांच्या जल्लोषात पार पडली. नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, मुंबई, नागपूर आणि कोल्हापूर अशा राज्यभरातील सहा विभागांमध्ये झालेल्या विभागीय अंतिम फेरीत प्रथम क्रमांक विजेत्या एकांकिकांची निवड महाअंतिम फेरीसाठी करण्यात आली होती. त्यानुसार महाअंतिम फेरीत दिवसभर या सहा एकांकिकांचे सादरीकरण झाले. यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर यांची ‘बुजगावणं’, स्मिताताई हिरे कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, नाशिक यांची ‘कॅनल’, देशभक्त रत्नाप्पा कुंभार वाणिज्य महाविद्यालय, कोल्हापूर यांची ‘ग्वाही’, वसंतराव नाईक शासकीय कला व समाज विज्ञान संस्था, नागपूर यांची ‘वि. प्र.’, बृहन्महाराष्ट्र वाणिज्य महाविद्यालय, पुणे यांची ‘इन बिटवीन ऑफ’ आणि सतीश प्रधान ज्ञानसाधना महाविद्यालय, ठाणे यांची ‘थिमक्का’ या सहा एकांकिकांचे सादरीकरण झाले. परीक्षक म्हणून लेखक-दिग्दर्शक प्रदीप वैद्य, लेखिका-अभिनेत्री मुग्धा गोडबोले आणि दिग्दर्शक-अभिनेते निपुण धर्माधिकारी यांनी काम पाहिले.
महाअंतिम फेरीनंतर सायंकाळी ज्येष्ठ अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी यांच्या हस्ते पारितोषिक वितरण करण्यात आले. याप्रसंगी स्पर्धेचे सांस्कृतिक दूत व ज्येष्ठ रंगकर्मी चंद्रकांत कुलकर्णी, स्पर्धेचे प्रायोजक असलेल्या ‘रांजेकर रिअल्टी’चे संचालक अनिरुद्ध रांजेकर, ‘सकाळ’चे संपादक सम्राट फडणीस, ‘सकाळ’चे मल्टिमीडिया संपादक अंकित काणे आदी उपस्थित होते. ‘रांजेकर रिअल्टी’ आणि ‘बुलडाणा अर्बन को. ऑप. क्रे. सोसायटी’ हे या स्पर्धेचे प्रायोजक होते.
...
वैयक्तिक पारितोषिके (विद्यार्थ्यांचे नाव, एकांकिकेचे नाव आणि विभागाचे नाव या क्रमाने)
सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन प्रथम - साईराज घोलप - ‘थिमक्का’, मुंबई
उत्तेजनार्थ दिग्दर्शन - अनुष्का पाटील - ‘ग्वाही’, कोल्हापूर
सर्वोत्कृष्ट लेखन - साईराज घोलप - ‘थिमक्का’, मुंबई
उत्तेजनार्थ लेखन - राज दीक्षित - ‘इन बिटवीन ऑफ’, पुणे
सर्वोत्कृष्ट अभिनय (स्त्री) प्रथम - अपर्णा घोगरे - ‘थिमक्का’, मुंबई
उत्तेजनार्थ अभिनय (स्त्री) - अक्षता बारटक्के - ‘ग्वाही’, कोल्हापूर
उत्तेजनार्थ अभिनय (स्त्री) - पूजा घोडके - ‘कॅनल’, नाशिक
सर्वोत्कृष्ट अभिनय (पुरुष) प्रथम - अभिषेक हिरेमठ स्वामी - ‘ग्वाही’, कोल्हापूर
उत्तेजनार्थ अभिनय (पुरुष) - साहिल कदम - ‘थिमक्का’, मुंबई
सर्वोत्कृष्ट नेपथ्य प्रथम - शुभम वेले - ‘थिमक्का’, मुंबई
उत्तेजनार्थ नेपथ्य - महेश कुमार चौघुले, ‘ग्वाही’, कोल्हापूर
सर्वोत्कृष्ट प्रकाशयोजना प्रथम - शुभम वेले, अजय पाटील - ‘थिमक्का’, मुंबई
उत्तेजनार्थ प्रकाशयोजना - राज दीक्षित - ‘इन बिटवीन ऑफ’, पुणे
सर्वोत्कृष्ट संगीत प्रथम - दक्षता पाटणकर - ‘थिमक्का’, मुंबई
उत्तेजनार्थ संगीत - प्रितांशी देशपांडे, ‘इन बिटवीन ऑफ’, पुणे
