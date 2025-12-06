‘सकाळ करंडक’ क्रिकेट लीगच्या नोंदणीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
पिंपरी, ता. ६ ः नियोजित क्रिसाला ग्रुप प्रस्तुत ‘सकाळ करंडक’ क्रिकेट प्रीमियर लीग स्पर्धेला संघांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळू लागला आहे. विविध भागांतील संघ नावनोंदणीसाठी पुढे येऊ लागले आहेत. स्पर्धेतील अंतिम ३२ संघांमध्ये स्थान प्राप्त करण्यासाठी संघांनी लवकरात लवकर नावनोंदणी करावी, असे आवाहन संयोजकांनी केले आहे.
‘सकाळ माध्यम समूह’ आणि पिंपरी चिंचवड क्रिकेट असोसिएशन यांच्या मान्यतेने पहिल्यांदाच पिंपरी येथे १६ ते २१ डिसेंबरपर्यंत पिंपरी गावातील नवमहाराष्ट्र महाविद्यालयाच्या मैदानावर दिवस-रात्र पद्धतीने ही स्पर्धा भरविण्यात येणार आहे. एकूण ३२ संघ स्पर्धेत खेळविण्यात येणार आहेत. ही स्पर्धा टेनिस चेंडूवर खेळविली जाणार आहे.
नवोदितांना संधी
खेळाचा रोमांच आणखी वाढविण्यासाठी सामन्यातील प्रत्येक तिसरे षटक हे ‘टेप बॉल’चे राहणार आहे. त्याने चेंडूला वेग आणि उसळी मिळणार असून क्रिकेटप्रेमींना अधिक जलद आणि रंगतदार खेळ पाहता येणार आहे.
घसघशीत पारितोषिके
- विजेत्या संघाला ‘सकाळ करंडक’, दीड लाख रुपयांचे पारितोषिक
- उपविजेत्या संघाला चषक आणि एक लाख रुपये
- तृतीय क्रमांकाच्या संघाला चषक, ७५ हजार रुपये
- चतुर्थ क्रमांकासाठी ५० हजार रुपये, चषक
स्पर्धेची वैशिष्ट्ये
- आंतरराष्ट्रीय दर्जाची अत्याधुनिक प्रकाश व्यवस्था
- प्रत्येकी सहभागी संघांच्या १२ खेळाडूंना आकर्षक टी-शर्टचे वाटप
- सामन्यातील प्रत्येक तिसरे षटक हे ‘टेप बॉल’चे राहणार
स्पर्धेचे नियम
- स्पर्धेतील सर्व सामने साखळी (लीग) पद्धतीने होणार
- स्पर्धेतील प्रत्येक सामना सात षटकांचा खेळविण्यात येणार
- दुपार आणि रात्रीच्या सत्रात प्रत्येकी चार संघ साखळी पद्धतीने खेळणार
- त्याच दिवशी रात्री उपांत्यपूर्व फेरीचे सामने होतील
‘सकाळ करंडक’ स्पर्धा भरविण्यासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल मी ‘सकाळ’ला सर्वप्रथम धन्यवाद देतो. कमी प्रवेश शुल्कात साखळी पद्धतीने (लीग) ही स्पर्धा होणार आहे. या प्रकारच्या स्पर्धा सहसा कुठे होत नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक संघ आणि खेळाडूंना आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्याची संधी मिळणार आहे. ही स्पर्धा निश्चितच चांगल्या दर्जाची होईल.
- कैलास लांडगे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड क्रिकेट असोसिएशन
‘सकाळ करंडक’ क्रिकेट प्रीमियर लीगला संघांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. ठाण्यातील ‘आयएसपीएल’ स्पर्धेप्रमाणे पुण्यात पहिल्यांदा ‘टेप बॉल’चा वापर होणार आहे. या स्पर्धेमुळे नवोदित खेळाडूंना चांगले व्यासपीठ उपलब्ध होणार असून भविष्यातही संधीची दारे खुली होऊ शकतील, असा विश्वास वाटतो.
- संदीप नाणेकर, उपाध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड क्रिकेट असोसिएशन
प्रवेशासाठी संपर्क
संदीप नाणेकर - ९०११०३२७७६ । राजेंद्र वाघेरे - ९९२२८६३८९३ । कैलास लांडगे - ९५८८४४३७८८
