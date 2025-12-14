ग्रामस्तरावरील व्यवसाय विकास प्रशिक्षण
शेतमाल व अन्न प्रक्रिया, कुटीरोद्योग, गृहोद्योग, स्थानिक नैसर्गिक संसाधनांवरील प्रक्रियाआधारित उद्योग अशा विविध प्रकारचे उद्योग व व्यवसाय करण्यासाठी गावातील होतकरू, उद्यमशील युवावर्ग, महिला, शेतकरी यांना गावामध्येच ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक संस्थांच्या माध्यमातून व्यावसायिक प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यासाठी सकाळ-अॅग्रोवनची प्रशिक्षण संस्था असलेल्या सिमासेस लर्निंगद्वारे (SIILC) प्रशिक्षण सेवा उपलब्ध केली जाते. आपल्या गावामध्ये अशा प्रकारचे व्यवसाय विकास प्रशिक्षण आयोजित करण्याची तयारी असलेल्या ग्रामपंचायतींनी तसेच स्थानिक संस्था सिमासेस लर्निंगकडे संपर्क साधावा.
संपर्क : ८९५६७१२६३१
फ्रोझन फूड व्यवसायातील संधी
अलीकडच्या काळामध्ये फ्रोझन फूडची खूप मोठी मागणी आहे. या पार्श्वभूमीवर या व्यवसायासंदर्भात माहिती देणारी एकदिवसीय कार्यशाळा २० डिसेंबर रोजी आयोजिली आहे. कार्यशाळेत फ्रोझन फूड म्हणजे काय हे सांगून व्हेजिटेबल टिक्की, बर्गर टिक्की, नगेट्स, व्हेजिटेबल नगेट्स, चीज नगेट्स, चिकन टिक्का, चिकन नगेट्स, फ्रोझन चपाती, फ्रोझन पराठा, फ्रोझन स्वीट कॉर्न, फ्रोझन मटार, फ्रोझन पायनापल, फ्रोझन व्हेजिटेबल हे फ्रोझन पदार्थ तयार करण्याच्या व्यावसायिक पद्धती व प्रिझर्वेशन शिकवले जाणार आहे. तसेच फ्रोझन फूडसाठी लागणाऱ्या मशिनरी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लोगो, शासकीय अटी, नियम व लायसन, कॉस्टिंग, लेबलिंग, पॅकिंग, मार्केटिंग आणि हा व्यवसाय कसा सुरू करावा याविषयी सविस्तर माहिती देण्यात येणार आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४, ८९५६३४४४७२
शासकीय ई-निविदा प्रक्रिया प्रशिक्षण
विविध शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक विश्वस्त संस्था, देवस्थाने आता ई-निविदा प्रक्रिया राबवत आहेत. याबाबत प्रात्यक्षिकासह मार्गदर्शन करणारे प्रशिक्षण २० व २१ डिसेंबर रोजी आयोजिले आहे. प्रशिक्षणात विविध विभागातील नोंदणी, न दिसणाऱ्या निविदासुद्धा कशा शोधायच्या, बीओक्यू भरताना येणाऱ्या अडचणी, निविदा भरण्यास लागणारी कागदपत्रे, कागदपत्रे डिजिटली सही करून कशी सादर करायची, इएमडी व एसडी मध्ये सूट कशी मिळवायची, स्वतःकडे मशिनरी नसतील तर करावयाचे भाडे करार, निविदापूर्व बैठकीला जाण्यापूर्वी करावयाच्या १५ महत्त्वपूर्ण गोष्टी कोणत्या याबाबत तसेच इतर महत्त्वाच्या तांत्रिक गोष्टींबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन होणार आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४, ९३५६९७३४२७
‘लीव्ह अँड लायसन्स’ मास्टरक्लास
मालमत्ता भाड्याने देताना आजकाल बहुतांश लोक ‘रेंट’ किंवा ‘लीज’ कराराऐवजी ‘लीव्ह अँड लायसन्स’ पद्धत पसंत करत आहेत. या प्रक्रियेतून मालकाचे हक्क सुरक्षित राहतात आणि भाडेकरूस तात्पुरते निवास किंवा व्यावसायिक वापराचे अधिकार मिळतात. मात्र, योग्य करारनामा तयार करणे, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, स्टॅम्प ड्यूटी व नोंदणी शुल्काची गणना, शासकीय पोर्टलवर फी भरणे, बायोमेट्रिक प्रक्रिया, तसेच पोलिसांना कळविणे हे सर्व टप्पे तांत्रिक ज्ञानाशिवाय अवघड ठरू शकतात. याचसाठी याबाबत मार्गदर्शन करणारा मास्टरक्लास २२ डिसेंबर रोजी आयोजिला आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष डेमोसह करार तयार करण्यापासून ते ग्राहकाला मंजूर प्रत सुपूर्द करण्यापर्यंतचा संपूर्ण प्रक्रिया शिकवली जाणार आहे. तसेच, ११ महिन्यांच्या कराराची नोंदणी बंधनकारक का आहे, कोणती कागदपत्रे लागतात, पोलिस इंटिमेशनचे महत्त्व आणि सरकारमान्य स्वरूपांचा वापर याबाबतही माहिती दिली जाणार आहे.
संपर्क : ८९५६३४४४७५, ७३५०००१६०२
