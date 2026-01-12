‘एआय मास्टरक्लास’ प्रशिक्षण
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यावसायिक प्रगती साधू इच्छिणाऱ्या प्रोफेशनल्स आणि उद्योजकांसाठी ‘एआय मास्टरक्लास’ हे प्रशिक्षण १७ जानेवारी रोजी आयोजिले आहे. यामध्ये चॅटजीपीटी आणि इतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधनांचा वापर करून आपल्या व्यवसायासाठी उपयुक्त माहिती, कल्पना आणि रणनीती कशा तयार करायच्या, तसेच आकर्षक बिझनेस प्रेझेंटेशन, मार्केटिंग मटेरिअल (जाहिराती, कॅम्पेन कंटेंट), सोशल मीडियासाठी पोस्ट्स, रिपोर्ट तयार करण्याचे कौशल्य, बिझनेस मॉडेल्स तयार करण्याच्या पद्धती आदी बाबींचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. रिअल-लाइफ केस स्टडीज आणि लाइव्ह अॅक्टिव्हिटीजद्वारे प्रत्यक्ष अनुभवाला यामध्ये प्राधान्य देण्यात येईल. प्रशिक्षणातून सहभागींची उत्पादकता वाढेल, कमी वेळेत अधिक काम पूर्ण करता येईल आणि व्यवसायातील मार्केटिंग, सेल्स व कस्टमर सर्व्हिसमध्ये वेगाने प्रगती साधता येईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून स्पर्धेत पुढे जाण्याची ही संधी उपयुक्त आहे.
डेअरी व कुल्फी-आईस्क्रीम पार्लर व्यवसाय कार्यशाळा
स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या नवउद्योजकांसाठी ‘डेअरी व कुल्फी-आईस्क्रीम पार्लर व्यवसाय प्रशिक्षण’ या विषयावरील कार्यशाळा २४ व २५ जानेवारीला आयोजिली आहे. कार्यशाळेत डेअरी व्यवसायाची ओळख, दूध, दही, ताक, लोणी, पनीर यांचे बाजारमूल्य, स्थानिक ग्राहकांच्या गरजा, तसेच कुल्फी व आईस्क्रीम व्यवसायाची माहिती, मावा कुल्फी, फ्रूट कुल्फी, स्टिक, कप व कोन आईस्क्रीमचे प्रकार, हंगामी व कायमस्वरूपी विक्री मॉडेल, कच्चा माल, आवश्यक मशिनरी आणि कायदेशीर नोंदणी प्रक्रिया यावर मार्गदर्शन होणार आहे. तसेच पार्लर सेटअप, जागा निवड, डिझाइन, स्वच्छता व अन्न सुरक्षा नियम, खर्च व नफा गणित, विक्री दर ठरवणे, तसेच स्थानिक व डिजिटल मार्केटिंगच्या युक्त्या यांविषयी माहिती दिली जाणार आहे. याशिवाय फ्रँचायझी, केटरिंग, कुल्फी सायकल कार्ट व स्वतःचा ब्रँड उभारण्याच्या संधींबाबतही माहिती दिली जाईल.
शासकीय निविदा प्रक्रियेतील सहभागी अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण
महानिविदा संकेतस्थळावर निविदा प्रसिद्ध/फ्लॅश करणे, याबाबत प्रात्यक्षिकासह मार्गदर्शन करणारे खास अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेले प्रशिक्षण २५ जानेवारीला आयोजिले आहे. प्रशिक्षणात विविध संकेतस्थळांचा समावेश करण्यात आला आहे. शासकीय निविदा प्रक्रियेत सहभागी असणारे अधिकारी, ग्रामसेवक, संगणक ऑपरेटर, सरकारी कंत्राटदार, स्थापत्य अभियंते व इतर संबंधित अधिकारी यांच्यासाठी प्रशिक्षण उपयुक्त आहे. प्रशिक्षणात निविदा नोटीसची तयारी, निविदा प्रकाशित करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे, संगणक सेटिंग, सॉफ्टवेअर इन्स्टॉलेशन, प्री बीड मीटिंग, निविदा उघडण्याची प्रक्रिया, वर्कऑर्डर इत्यादी बाबींचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
‘एसआयआयएलसी’च्या विविध प्रशिक्षण व कार्यशाळांची माहिती मिळवण्यासाठी व नावनोंदणीसाठी संपर्क : ८४८४८११५४४, ८९५६३४४४७२, ९३५६९७३४२७
