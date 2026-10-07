आम्ही अधिकारी होण्याचे स्वप्न बघायचे नाही का; विद्यार्थ्यांचा सवाल

दोन केंद्रांवरील
‘महाज्योती’ परीक्षा रद्द
पुणे, ता. ७ : ‘महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (महाज्योती) आणि ‘वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (वनार्टी) यांच्यातर्फे एमपीएससीच्या संयुक्त गट ‘ब’ व ‘क’ परीक्षापूर्व प्रशिक्षणासाठी बुधवारी (ता. ७) राज्यातील ६४ केंद्रांवर संगणक आधारित चाळणी परीक्षा घेण्यात आली; पुण्यातील आंबेगाव येथील ‘सनब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल’ आणि नांदेड येथील ‘मराठवाडा ऑनलाइन परीक्षा केंद्र’ येथे तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने परीक्षा रद्द करण्यात आली. या केंद्रावरील विद्यार्थ्यांची परीक्षा पुन्हा घेण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
‘महाज्योती’च्या परीक्षेदरम्यान, ‘सनब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल’ येथे एका संगणकावर आणि एका खुर्चीवर तीन-तीन मुली बसून चर्चा करत परीक्षा सोडवत होत्या. विद्यार्थ्यांकडे मोबाईल व बॅगा असूनही कोणतीही तपासणी करण्यात आली नाही. काही जण मोबाईलमध्ये प्रश्नांचे छायाचित्रण आणि ध्वनिमुद्रण करीत होते. त्यामुळे केवळ दोन केंद्रांवरील परीक्षा रद्द न करता संपूर्ण परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने पुन्हा घेण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. दरम्यान, केंद्रावर पोहोचल्यावर परीक्षा रद्द झाल्याचे समजल्यावर विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला.
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राज्यभरातील ६४ परीक्षा केंद्रांपैकी दोन केंद्रांवर परीक्षा घेताना तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे कोणतेही शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी या दोन्ही केंद्रांवरील आजची परीक्षा रद्द करून दोन दिवसांत पुन्हा घेण्यात येईल.
- मिलिंद नारिंगे, व्यवस्थापकीय महासंचालक, महाज्योती
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