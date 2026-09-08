‘जीवनशैलीतील बदलांमुळे पुरुष वंध्यत्वाचा धोका’
पुणे, ता. ८ : ‘‘पुरुषांच्या फर्टिलिटीबाबत चर्चा होताना त्यांच्या शुक्राणूंची संख्या (स्पर्म काउंट) हा महत्त्वाचा घटक मानला जातो; मात्र आजच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे अनेक पुरुषांमध्ये शुक्राणूंची संख्या आणि गुणवत्ता कमी होण्याच्या समस्या दिसून येत आहेत,’’ असे मत प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटरचे वंध्यत्व निवारणतज्ज्ञ डॉ. नरहरी मळगावकर यांनी व्यक्त केले.
मळगावकर म्हणाले, ‘‘सध्याच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत ताणतणाव आणि झोपेचा अभाव हा अनेक पुरुषांच्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग झाला आहे. त्याबरोबरच धूम्रपान, मद्यपान, लठ्ठपणा आणि शारीरिक हालचालींच्या अभावामुळे हार्मोन्सच्या संतुलनावर, तसेच शुक्राणूंच्या निर्मितीवर परिणाम होऊ शकतो. काही पुरुषांमध्ये मधुमेह, हार्मोनल समस्या, व्हेरिकोसील किंवा इतर वैद्यकीय कारणांमुळेही शुक्राणूंची संख्या कमी होऊ शकते.’’ शुक्राणूंची संख्या कमी असणे म्हणजे गर्भधारणा अशक्य आहे, असा निष्कर्ष काढणे योग्य नाही; मात्र गर्भधारणेसाठी प्रयत्न करूनही यश मिळत नसल्यास पुरुषांनीही तपासणी पुढे ढकलू नये. साध्या तपासण्यांमधून शुक्राणूंची संख्या, हालचाल आणि गुणवत्तेबाबत माहिती मिळू शकते. प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटरमध्ये पुरुष वंध्यत्वाच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी आवश्यक तपासण्या आणि उपचार उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
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