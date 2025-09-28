पावसाने जनजीवन विस्कळित
रेवदंडा, ता. २८ (बातमीदार) ः दोन दिवस पावसाने उसंत घेतल्याने जनजीवन पूर्वपदावर येत असताना पावसाने पुन्हा जोरदार हजेरी लावल्याने रेवदंडा परिसरातील जनजीवन विस्कळित झाले आहे. पावसामुळे सखल भागात पाणी साठले आहे. सततच्या पावसामुळे गरबा नृत्य करणारी तरुणाई नाराज आहे. पावसाचा एसटीच्या सेवेवरही परिणाम झाल्याचे जाणवत आहे. बाजारपेठांमध्ये शुकशुकाट पसरला होता. तर ग्रामस्थांनी घरातच राहणे पसंत केल्याने रस्त्यावर वर्दळ जाणवत नव्हती.
