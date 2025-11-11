रेवदंडा बाह्यवळण मार्गावरील मोकाट कुत्र्यांचा त्रास
रेवदंडा बाह्यवळण मार्गावरील मोकाट कुत्र्यांचा त्रास
नागरिक, शाळकरी मुलांसह वाहनचालक भयभीत; ग्रामपंचायतीकडे ठोस कारवाईची मागणी
रेवदंडा, ता. ११ (बातमीदार) ः रेवदंडा समुद्रकिनारी बाह्यवळण मार्गावर आणि बाजारपेठेतील पारनाका परिसरात मोकाट कुत्र्यांचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. या कुत्र्यांनी अक्षरशः रस्त्याचा ताबा घेतल्याने नागरिक, मोटारसायकलस्वार आणि शाळकरी मुले या सर्वांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
गेल्या आठवड्यात पावसाने ओसर घेतल्याने आणि थंडीची चाहूल लागल्याने नागरिक सकाळच्या फिरण्यासाठी बाहेर पडत आहेत. मात्र बाह्यवळण मार्गावर व पारनाक्याजवळ कुत्र्यांचे थवे बसलेले असल्याने फिरणाऱ्यांची अडचण वाढली आहे. काही कुत्रे मोटारसायकलस्वारांच्या मागे लागून त्यांना जखमी करण्याच्या घटना देखील घडल्या आहेत. कुत्र्यांच्या दहशतीमुळे शाळकरी मुलांना पालक स्वतः शाळेत सोडायला जात आहेत. बाह्यवळण मार्ग हा समुद्रकिनारा व पर्यटनासाठी येणाऱ्या वाहनांची वाहतूक असलेला प्रमुख रस्ता आहे. मात्र, या मार्गावर कुत्र्यांच्या वावरामुळे अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, काही वाहनचालकांनी पर्यायाने बाजारपेठेतील अरुंद रस्त्याचा वापर सुरू केला आहे. यामुळे वाहतुकीची कोंडी वाढत असून नागरिकांचा त्रास दुपटीने वाढला आहे.
रेवदंडा ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत या विषयावर अनेकदा चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येते, तरीही ठोस उपाययोजना अद्याप झालेली नाही. स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाने तत्काळ मोकाट कुत्र्यांवर नियंत्रण आणावे, कुत्र्यांचे निर्बंजीकरण व स्थलांतर मोहिमा हाती घ्याव्यात, अशी मागणी केली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.