तैलेश पाटील यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमधे प्रवेश
वडखळ (बातमीदार) ः राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचा पक्ष प्रवेश मेळावा पेण येथे महात्मागांधी वाचनालयाच्या सभागृहात झाला. यावेळी शेतकरी कामगार पक्षाचे पेण पंचायत समितीचे माजी उपसभापती तैलेश पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये आपल्या समर्थकांसह प्रवेश केला. यावेळी पाच महिलांना नव दुर्गा सन्मान माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांच्या हस्ते देण्यात आले. तसेच रावे, कळवे, दादर, कोपर, बळवली, गोविर्ले या ठिकाणातील असंख्य कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश केला. या वेळी माजी आमदार अनिकेत तटकरे, पेण तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष दयानंद भगत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा जिल्हा अध्यक्ष नरेंद्र ठाकूर, जिल्हा सरचिटणीस परशुराम मोकल, मुस्कान झट्टाम, सागर हजारे यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. या वेळी माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांनी सांगितले की, लोकसभा विधानसभेच्या निवडणुका ज्या ताकदीने लढलो आहोत, त्याचप्रमाणे आगामी येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकादेखील भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढेल. पेणमध्ये भाजप हा थोरला बंधू असून राष्ट्रवादी हा धाकल्या बंधूच्या भुमिकेत आहेत. त्यामुळे वाटाघाटी करून योग्य तो मार्ग काढला जाईल, असे अनिकेत तटकरे यांनी सांगितले.
