शेतकऱ्यांची पीक पाहणी रखडली
तांत्रिक अडचणींमुळे भातविक्रीत अडचणी
वडखळ, ता. ११ (बातमीदार) ः पेण तालुक्यातील शेतकऱ्यांना आधारभूत खरेदी योजनेअंतर्गत भातविक्री करताना तांत्रिक अडचणींमुळे मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. सरकारद्वारे जाहीर केलेली आधारभूत खरेदी योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी किमान हमीभाव देण्याची हमी देते, ज्यामुळे बाजारभावातील चढ-उतारांपासून संरक्षण मिळते; परंतु यावर्षी ई-पीक पाहणी प्रक्रियेत सातत्याने तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित करण्याचा मुख्य उद्देश अडचणीत आला आहे.
ई-पीक पाहणी ही मोबाईल ॲपवर नोंदवण्याची प्रक्रिया आहे; मात्र बहुतेक शेतकऱ्यांना लोकेशन चुकीचे दाखवणे, ॲपमध्ये ‘काहीतरी चुकीचे आहे, पुन्हा प्रयत्न करा’, असे संदेश येणे, यांसारख्या अडचणी येत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांची भातविक्री करणे अवघड झाले आहे. यावर्षी निसर्गाच्या अनियमित पावसामुळे बहुतेक शेत नष्ट झाले असून, उरलेले पीकही ई-पीक पाहणीच्या अडचणींमुळे आधारभूत केंद्रावर विक्रीसाठी स्वीकारले जात नाही. परिणामी, पेण तालुक्यातील शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी शासनाकडे तातडीने तांत्रिक समस्या दूर करून ई-पीक पाहणी सुरळीत करण्याची मागणी केली आहे.
थोडक्यात, आधारभूत खरेदी योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असली तरी तिच्या अंमलबजावणीतील तांत्रिक त्रुटी शेतकऱ्यांसाठी मोठे संकट निर्माण करत आहेत. प्रशासनाने लवकरात लवकर उपाययोजना करून शेतकऱ्यांचा पिकाचा हक्क सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
ज्या शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी तांत्रिक अडचणींमुळे राहिली असेल त्यांना तलाठ्यांमार्फत दाखले मिळतील. हे दाखले आधारभूत खरेदी केंद्रावर कागदपत्रांसह जोडल्यास भातविक्रीत कोणतीही अडचण येणार नाही.
- तानाजी शेजाळ, तहसीलदार, पेण
