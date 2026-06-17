घरातील तांदळात विषारी रासायनिक पदार्थाची भेसळ, दोन वर्षीय चिमुकलीची प्रकृती गंभीर; १५ तासांत हृदय तीन वेळा बंद

मुंबई : घरातील तांदळाच्या साठ्याचे उंदीर व किडींपासून संरक्षण करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या अत्यंत विषारी रासायनिक पदार्थाच्या संपर्कात आल्याने अवघ्या दोन वर्षांच्या चिमुकलीची प्रकृती गंभीर झाली आहे. ही घटना बुधवारी (ता. १०) घडल्याचे समजते. अवघे नऊ किलो वजन असलेल्या या बालिकेवर मुंबईतील रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असून, गेल्या १५ तासांत तिचे हृदय तीन वेळा बंद पडले होते. सध्या तिला अत्याधुनिक जीवनरक्षक उपचारांवर ठेवण्यात आले आहे..डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अॅल्युमिनियम फॉस्फाइड हे धान्य साठवण्यासाठी वापरले जाणारे कीटकनाशक हवेत असलेल्या आर्द्रतेच्या संपर्कात आल्यावर अतिशय घातक फॉस्फिन वायू निर्माण करते. दोन दिवसांपासून उलट्या व जुलाबाचा त्रास होत असल्याने शनिवारी (ता. १३) रात्री बालिकेला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दाखल होताना तिच्या शरीरातील पाण्याचे प्रमाण धोकादायकरीत्या कमी झाले होते. मात्र तिची प्रकृती अधिक खालावत गेल्यानंतर आणि वारंवार हृदयक्रिया बंद पडू लागल्यानंतर विषबाधेची शक्यता समोर आली..Mumbai-Goa Highway : चिपळूणकरांना मोठा दिलासा! मुंबई-गोवा हायवेवर यंदा पाणी तुंबणार नाही; प्रशासनानं उचललं 'हे' पाऊल, अपघाताच्या धोक्यांनाही 'ब्रेक'.रुग्णालयातील बाल अतिदक्षता उपचार विभागाचे प्रमुख डॉ. सुनू उदानी यांनी सांगितले, की सुरुवातीला बालिकेमध्ये तीव्र निर्जलीकरण, उलट्या आणि जुलाबाची लक्षणे दिसून आली. मात्र नंतर कुटुंबातील एका डॉक्टर नातेवाइकाने घरातील मोठ्या तांदळाच्या डब्यात अॅल्युमिनियम फॉस्फाइडच्या पुड्या ठेवण्यात आल्याची माहिती दिली..याच काळात बालिकेच्या मोठ्या बहिणीलाही उलट्या व जुलाबाचा त्रास झाला होता, मात्र ती दोन दिवसांत बरी झाली. मोठ्या वयामुळे तिची शारीरिक क्षमता अधिक असल्याने तिच्यावर परिणाम कमी झाला असावा. दोन्ही मुलींमध्ये एकाच कालावधीत समान लक्षणे आढळल्याने आणि घरात हे रसायन वापरण्यात आल्याची माहिती मिळाल्याने डॉक्टरांनी विषारी वायूमुळे झालेल्या विषबाधेचा निष्कर्ष काढला. या प्रकरणाची कायदेशीर नोंदही करण्यात आली आहे. .Mumbai Local: प्रवाशांचे हाल होणार! शेवटची खोपोली लोकल दोन महिन्यांसाठी रद्द, आठवड्यातून तीन दिवस विशेष ब्लॉक.धान्य साठवण्यासाठी वापरले जाणारे हे रसायन अत्यंत घातक आहे. अनेक देशांनी त्याच्या वापरावर बंदी घातली आहे किंवा कडक निर्बंध लागू केले आहेत. मात्र भारतात ते अजूनही सहज उपलब्ध आहे. त्यामुळे अशा रसायनांच्या विक्रीवर अधिक कठोर नियम लागू करणे अत्यंत आवश्यक आहे. - डॉ. सुनू उदानी, बाल अतिदक्षता उपचार विभागाचे प्रमुख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.