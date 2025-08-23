मुंबई

Thane Traffic: बाप्पाच्या आगमनात खड्ड्यांचे विघ्न! मार्गावर तब्बल ८०० खड्ड्यांच साम्राज्य

Ghodbunder Road: घोडबंदर रोडवर खड्डे पडल्यामुळे येथील वाहतूक कोंडी व अडथळे वाढले आहेत. गणपतीच्या आगमनाच्या अगोदरच या खड्ड्यांमुळे भक्तांना आणि वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
Ghodbunder Road potholes
Ghodbunder Road potholesESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : घोडबंदर रोडवर सुमारे ८०० खड्डे पडल्यामुळे येथील वाहतूक कोंडी व अडथळे वाढले आहेत. गणपतीच्या आगमनाच्या अगोदरच या खड्ड्यांमुळे भक्तांना आणि वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

Thane
Mumbai
Traffic
potholes
Ghodbunder fort

