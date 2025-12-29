मुंबई : निवडणूक कोणतीही असो त्यामध्ये वाहतूककोंडीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. आता महापालिकेच्या निवडणुकीतही वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कोणत्याही राजकीय पक्षाला महत्त्वाचा वाटत नाही. .एकीकडे मुंबईत दिवसेंदिवस कारची संख्या वाढत आहे, तर दुसरीकडे बसच्या संख्येत घट झालेली पाहायला मिळते. मुंबईतील एकूण लोकसंख्येपैकी १० टक्के लोक कारचा वापर करतात, तर ९० टक्के लोक सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात. मात्र या १० टक्के लोकांसाठी ९० टक्के लोकांना वेठीस धरले जाते. मुंबईकरांची कोंडीतून सुटका कधी होणार, असा प्रश्न वाहतूकतज्ज्ञ अशोक दातार यांनी विचारला आहे..Railway: रेल्वे प्रवासाला मिळणार नवे बळ! १८,३६४ कोटींचे प्रकल्प प्रगतिपथावर .आपल्याकडे रस्त्यावरील वाहनांची संख्या खूप जास्त आहे. या वाहनांनी पूर्वी २० टक्के जागा व्यापलेली असायची; पण आता ८० टक्के जागा व्यापली आहे. जागेच्या तुलनेत वाहने खूप वाढली आहेत. वाहने स्वस्त झाली आहेत. जुन्या गाड्या घेणे स्वस्त होत आहे. त्यावर नियंत्रण नाही. जे लोक बस किंवा रेल्वेने जायचे ते आता खासगी गाडीने जात आहेत. त्यामुळे बसमधून प्रवास कमी झाला आहे..कारने प्रवास केल्यास बसच्या १५ पट जागा लागते. एक-एक, दोन-दोन प्रवासी कारमध्ये गेले तरी मोठा परिणाम होतो. बस कमी होत असून दरवर्षी खासगी गाड्यांची संख्या वाढत आहे. खासगी वाहनांना पार्किंगसाठी जास्त जागा जाते. अनेक ठिकाणी रस्त्यावरच पार्किंग केली जाते. त्यामुळे वाहतूककोंडी निर्माण होते. रस्ते आणि मेट्रोसारख्या प्रकल्पांच्या कामांमुळे वाहतूक कोंडी होते; परंतु त्याचा परिणाम पाच ते १० टक्के होतो..खड्ड्यांचा परिणामरस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन नागरिकांचे प्राण जातात. वाहनेही खराब होतात. रस्ते चांगले नसतील तर कंत्राटदारावर मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करण्याची काय गरज आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे. तसेच अनधिकृत पार्किंगमुळेही वाहतूक कोंडी होते..Mumbai News: मुंबईत घरांच्या किमती गगनाला! नोकरदारांची अर्धी कमाई हप्ते फेडण्यावर; धक्कादायक अहवाल समोर .उपाययोजनांची गरजवाहतूक कोंडी रोखायची असेल तर पार्किंगवर नियंत्रण असायला हवे. फुकट पार्किंग बंद करायला हवे. पार्किंगशिवाय गाडीचा परवाना द्यायलाच नको. पार्किंगवर नियंत्रण आणले तर गाडी घेण्याचे प्रमाण कमी होईल. त्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल. तसेच बससाठी लेन करायला हवी. त्यामुळे बसची गती वाढेल, लोकांना वेळत पोहोचता येईल. रस्त्यावरील गर्दी कमी होईल..सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची मदतबस आणि रेल्वेसारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर वाढत नाही तोपर्यंत वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार नाही. कारण बसमध्ये साधारण ४० जण प्रवास करतात, तर कारमध्ये ३ ते ४ जण प्रवास करतात.बस ही कारच्या तुलनेत तिप्पट जागा व्यापत असली तरी कारच्या १२ ते १३ पट प्रवासी बसमध्ये प्रवास करू शकतात. त्यामुळे रस्त्याच्या वाहतुकीत सुधारणा करण्यासाठी बसचा वापर वाढला पाहिजे आणि कार कमी व्हायला हव्यात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.