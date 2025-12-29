मुंबई

Mumbai Traffic: मुंबईकरांची कोंडीतून सुटका कधी? वाहतुकीचा विषय जाहीरनाम्‍यात घ्‍यावा, वाहतूकतज्ज्ञांची मागणी

Mumbai Traffic Solution: मुंबईत दिवसेंदिवस वाहतूक कोंडी वाढत आहे. यामुळे नागरिकांचे अतोनात हाल होत असून वाहतुकीचा विषय जाहीरनाम्‍यात घ्‍यावा, अशी मागणी वाहतूकतज्ज्ञांनी केली आहे.
मुंबई : निवडणूक कोणतीही असो त्यामध्ये वाहतूककोंडीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. आता महापालिकेच्या निवडणुकीतही वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कोणत्याही राजकीय पक्षाला महत्त्वाचा वाटत नाही.

