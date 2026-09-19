चालकाचा ताबा सुटला अन् ट्रेलर थेट २५० फूट खोल दरीत कोसळला, २ जण जखमी; पाच तासांच्या रेस्क्यू ऑपरेशनला यश

रोहा : लोखंडी कॉइल्स घेऊन जाणाऱ्या एका ट्रेलरला सुतारवाडी मार्गावरील पहूर फाटा ते वाळंजवाडीदरम्यान अपघात झाला. चालकाचा ताबा सुटल्याने हा ट्रेलर सुमारे २५० फूट खोल दरीत कोसळून एका झाडावर अडकला. तब्बल पाच तासांच्या थरारक रेस्क्यू ऑपरेशननंतर चालकाची सुटका करण्यात यश आले..माणगाव तालुक्यातील विले भागाड एमआयडीसीतील ट्रेलर बुधवारी (ता. १६) हजारो टन वजनाचे तीन लोखंडी कॉइल्स घेऊन जात होता. हा ट्रेलर पहूर फाट्याजवळील घातक वळणावर आला असता चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि थेट खोल दरीत २५० फूट खाली कोसळून एका झाडावर अडकला. .Mumbai Local Megablock: गणेशोत्सवात मेगाब्लॉकचे विघ्न नाही, प्रवाशांना दिलासा; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय.यादरम्यान वाहकाने उडी मारल्याने किरकोळ दुखापत झाली, मात्र चालक गंभीर अवस्थेत ट्रेलरमध्येच अडकून पडला होता. याची माहिती समजताच पोलिस व बचाव पथकाला पाचारण केले. एसव्हीआरएसएस पथक, येरुणकर क्रेन सेंटर, कोलाड पोलिस प्रशासन यांनी समन्वय साधत मोहीम फत्ते केली..Raigad Dam: रायगड जिल्ह्यातील २१ धरणं तुडुंब! उपयुक्त जलसाठा ९०.६१ टक्क्यांवर, पाणीटंचाईच्या झळा दूर.आव्हानात्मक परिस्थितीवर मातआव्हानात्मक परिस्थितीत चालकाला बाहेर काढण्यासाठी नियोजनबद्ध आणि जोखमीचे बचाव मोहिम हाती घेण्यात आली. ट्रेलर त्याच ठिकाणी सुरक्षितपणे स्थिर करून चालकाची सुटका करणे हे मोठे आव्हान होते, परंतु प्रत्येक टप्प्यावर परिस्थितीची पाहणी, सुरक्षा व्यवस्थेची खात्री आणि आवश्यक तपासणी करून मोहिम राबविण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.