मुंबई

आता टीएमएस २.० मुळे जबाबदार आरोग्यव्यवस्था! मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नव्या प्रणालीचा आरंभ

TMS 2.0 system : राज्यात ट्रान्झॅक्शन मॅनेजमेंट सिस्टीम २.० प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या नव्या प्रणालीचा आरंभ करण्यात आला असून यामुळे रुग्णांकरिता सुलभ ठरणारी आरोग्यव्यवस्था निर्माण होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा जोतीराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत जलद, पारदर्शक आणि रुग्णस्नेही उपचार मिळण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. राज्यात टीएमएस २.० प्रणालीमुळे (ट्रान्झॅक्शन मॅनेजमेंट सिस्टीम) रुग्णांकरिता पारदर्शक, जबाबदार आणि सुलभ ठरणारी आरोग्यव्यवस्था निर्माण होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

