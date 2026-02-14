Online Fraud: ई-चलनच्या नावाखाली फसवणूक वाढली! अधिकृत प्लॅटफॉर्मवरूनच व्यवहार करण्याचा परिवहन विभागाचा कडक इशारा

मुंबई : ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहन नोंदणी आणि ई-चलन सेवांशी संबंधित फसवे संकेतस्थळे, अॅप्स तसेच एसएमएसवरील अनधिकृत लिंक्समुळे नागरिकांची आर्थिक फसवणूक, वैयक्तिक माहिती चोरी आणि ओळखीचा गैरवापर होत आहे. त्यामुळे वाहन चालकांनी बनावट वेबसाइट्स, मोबाईल अॅप्स आणि खोट्या इचलन लिंकपासून सतर्क राहावे असे आवाहन परिवहन विभागाने केले आहे..परिवहन विभागाने जारी केलेल्या सूचनेनुसार, नागरिकांनी फक्त अधिकृत शासकीय संकेतस्थळांचा वापर करावा. यात वाहन नोंदणी सेवा (VAHAN) https://vahan.parivahan.gov.in, ड्रायव्हिंग लायसन्स सेवा (SARATHI) - https://sarathi.parivahan.gov.in, परिवहन सेवा - https://www.parivahan.gov.in आणि ई-चलन पोर्टल - https://echallan.parivahan.gov.in यांचा समावेश आहे. ही सर्व संकेतस्थळे ".gov.in" ने समाप्त होतात. ".com", ".online", "site" किंवा ".in" डोमेन असलेल्या कोणत्याही वेबसाइटवर क्लिक करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे..Mumbai Local: महाशिवरात्रीनिमित्त शिवमंदिरात जायचा प्लॅन करताय? लोकल वेळापत्रक पहाच, 'या' मार्गावर विशेष ब्लॉक .फसवणूक करणारे गुन्हेगार सहसा "आपल्या वाहनाचे चलन बाकी आहे, त्वरित दंड भरा" किंवा "DL सस्पेंड होणार, त्वरित तपासा" अशा धमक्या देणारे संदेश पाठवतात. RTO किंवा परिवहन विभागाकडून कधीही WhatsApp किंवा इतर अॅप्सद्वारे पेमेंट लिंक पाठविली जात नाही. तसेच "RTO Services.apk", "mParivahan_Update.apk", "eChallan_Pay.apk" अशा अनधिकृत APK फाइल्स डाउनलोड करू नयेत, कारण यामुळे OTP, बँकिंग माहिती आणि इतर संवेदनशील डेटा चोरीला जाण्याचा धोका असतो..संशयास्पद संदेश किंवा लिंक मिळाल्यास National Cyber Crime Portal (https://www.cybercrime.gov.in), सायबर फसवणूक हेल्पलाइन १९३० किंवा जवळचे जिल्हा सायबर पोलीस स्टेशन येथे तक्रार नोंदवावी, असे विभागाने सांगितले. सर्व वाहन चालक, मालक आणि नागरिकांनी सायबर फसवणुकीपासून सावध राहून प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाशी संपर्क साधावा.- शैलेश कामत, सह परिवहन आयुक्त (संगणक).Mhada: घरासाठी आता आर्थिक ताण नाही, म्हाडाचा दिलासादायक निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.