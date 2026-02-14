मुंबई

Online Fraud: ई-चलनच्या नावाखाली फसवणूक वाढली! अधिकृत प्लॅटफॉर्मवरूनच व्यवहार करण्याचा परिवहन विभागाचा कडक इशारा

Transport Department Fraud Alert: ई-चलनच्या नावाखाली फसवणुकीच वाढ होत आहे. यामुळे परिवहन विभागाने वाहन चालकांना बनावट अॅप्स आणि खोट्या इचलन लिंकपासून सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहन नोंदणी आणि ई-चलन सेवांशी संबंधित फसवे संकेतस्थळे, अॅप्स तसेच एसएमएसवरील अनधिकृत लिंक्समुळे नागरिकांची आर्थिक फसवणूक, वैयक्तिक माहिती चोरी आणि ओळखीचा गैरवापर होत आहे. त्यामुळे वाहन चालकांनी बनावट वेबसाइट्स, मोबाईल अॅप्स आणि खोट्या इचलन लिंकपासून सतर्क राहावे असे आवाहन परिवहन विभागाने केले आहे.

