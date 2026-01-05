मुंबई

Pratap Sarnaik: मिरा-भाईंदरमध्ये भाजप-एमआयएमची युती, परिवहनमंत्र्यांचा पलटवार

Mira Bhayandar Municipal Corporation : परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी भाजपची एमआयएमशी युती झाली असल्याचा आरोप केला आहे. यामुळे मिरा भाईंदरमध्ये निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले आहे.
pratap sarnaik

pratap sarnaik

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भाईंदर : मिरा-भाईंदर महापालिकेसाठी काँग्रेस व शिवसेनेची युती झाली असल्याचा आरोप शनिवारी (ता. ३) भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना भाजपची एमआयएमशी युती झाली असल्याचा आरोप परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे. भाजपकडून एमआयएमच्या उमेदवारांना आर्थिक रसदही पुरवली जात असल्याचे सरनाईक यांनी रविवारी (ता. ४) सांगितले.

Loading content, please wait...
Bjp
Mumbai
Municipal Corporation
MIM
Municipal administrators
pratap sarnaik
Transport Minister

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com