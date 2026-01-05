Pratap Sarnaik: मिरा-भाईंदरमध्ये भाजप-एमआयएमची युती, परिवहनमंत्र्यांचा पलटवार

भाईंदर : मिरा-भाईंदर महापालिकेसाठी काँग्रेस व शिवसेनेची युती झाली असल्याचा आरोप शनिवारी (ता. ३) भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना भाजपची एमआयएमशी युती झाली असल्याचा आरोप परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे. भाजपकडून एमआयएमच्या उमेदवारांना आर्थिक रसदही पुरवली जात असल्याचे सरनाईक यांनी रविवारी (ता. ४) सांगितले..मिरा भाईंदरमध्ये निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले आहे. मुंबई व ठाण्यात भाजप-शिवसेनेत युती झालेली असताना मिरा-भाईंदरमध्ये मात्र ती होऊ शकली नाही. त्यामुळे आमदार नरेंद्र मेहता व परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक हे दोघेही एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. एकमेकांवर आरोपांच्या फैरी झाडू लागले आहेत. दोघेही महापालिकेत स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याचा दावा करीत आहेत. .Municipal Election: भिवंडी-निजामपूर पालिकेत सत्तासमीकरण बदलले! सपा गड ढासळला; काँग्रेस-भाजप-शिवसेनेची पकड मजबूत.यामुळे दोन्ही पक्षांतील संघर्ष टोकाला पोहोचला आहे. शिवसेनेने काँग्रेसच्या काही उमेदवारांसमोर आपले उमेदवार उभे केलेले नाही, तर उमेदवारी मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी काँग्रेसने आपले अधिकृत उमेदवार अचानक मागे घेतले. त्या ठिकाणी काँग्रेस शिवसेनेला मदत करीत आहे, असा आरोप मेहता यांनी केला होता..आर्थिक मदतत्याला प्रत्युत्तर देतान सरनाईक म्हणाले, की भाजपने नयानगर येथील प्रभाग ९ व २२मध्ये उमेदवारच उतरवलेले नाहीत. या ठिकाणी एमआयएमचे उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. त्यांना आर्थिक मदत भाजपकडून केली जात आहे. शिवसेना ८१ जागांवर निवडणूक लढवत आहे. काही ठिकाणी शिवसेनेची थेट लढत काँग्रेससोबत आहे. असे असताना शिवसेनेची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी नरेंद्र मेहता खोटे आरोप करीत आहेत, अशी टीका सरनाईक यांनी केली..Palghar Crime: हिंदू विद्यार्थिनीला जबरदस्तीने पढायला लावला नमाज, वाड्यातील आयडियल काॅलेजमधील धक्कादायक प्रकार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.