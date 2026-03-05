मुंबई

Transporters Strike: वाहतूकदारांचा मोठा निर्णय! सरकारशी चर्चेनंतर ट्रान्सपोर्ट संप पुढे ढकलला; राज्याला दिलासा, पण कधीपर्यंत?

Pratap Sarnaik On Transporters Strike: वाहतूकदार संघटनांनी ई-चलान आणि इतर मागण्यांसाठी ५ मार्चपासून राज्यव्यापी संप पुकारला होता. मात्र आता याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
मुंबई : वाहतूकदार संघटनांनी ई-चलान आणि इतर मागण्यांसाठी नियोजित राज्यव्यापी संप ५ मार्चपासून घोषित केला होता. आखाती युद्धामुळे मालवाहतूक निर्यात विस्कळित झाली आहे. संप झाल्यास वाहतूक व्यवस्थेला फटका बसू शकतो. त्यामुळे संप स्थगित करण्याचे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले होते. त्याला प्रतिसाद देत वाहतूकदारांनी संप स्थगित केला.

