थोडी लक्षणं दिसली तरी लगेच उपचार करा, आरोग्यमंत्र्यांचं आवाहन

मुंबईः राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी थोड्याच वेळापूर्वी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी राज्यातील कोरोनाची सद्यस्थिती, तसंच आरोग्य यंत्रणेच्या कामासंबंधी माहिती दिली आहे. लक्षण नसलेल्यांना आयसीयू बेड देता कामा नये, असं राजेश टोपे यांनी म्हटलं आहे.

तसंच बेडची अडचण येऊ नये म्हणून अंमलबजावणी करत असल्याचं टोपे यांनी यावेळी सांगितलं. जिल्ह्याधिकाऱ्यांना आरोग्य सुविधा मोफत पुरवण्याचे निर्देश दिल्याचंही टोपे यांनी म्हटलं आहे. आरोग्य यंत्रणा टेस्टिंग आणि ट्रेसिंगवर भर देत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. दरम्यान थोडी लक्षणं दिसली तरी त्वरित उपचार करुन घ्या असं आवाहनही राजेश टोपेंनी नागरिकांना केलं आहे.

(सविस्तर बातमी थोड्याच वेळात)

Treat immediately even if slight symptoms appear Appeal by Health Minister Rajesh Tope