Mumbai News: मुंबईकरांच्या हंगामी वारशाला धोका! करवंद-जांभूळ-रानमेवा विकणाऱ्यांचा उदरनिर्वाह संकटात

नितीन बिनेकर मुंबई : मुंबई लोकलमध्ये कंत्राटी फेरीवाल्यांची नियुक्ती करण्याच्या मध्य रेल्वेच्या निर्णयामुळे केवळ प्रवासी सुरक्षेचाच प्रश्न निर्माण झालेला नाही, तर अनेक दशकांपासून मुंबईकरांच्या चवीचा भाग बनलेला जंगलातील करवंद, जांभूळ आणि रानमेवा विकणाऱ्या आदिवासी विक्रेत्यांच्या उपजीविकेवरही गदा येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. कसारा, कर्जत, इगतपुरी, पालघर या आदिवासी पट्ट्यातील अनेक कुटुंबे लोकल आणि मेल गाड्यांमध्ये हंगामी फळे विकून आपला संसार चालवतात. मात्र आता अधिकृत कंत्राटी विक्रेत्यांच्या स्पर्धेत हे पारंपरिक विक्रेते मागे पडण्याची शक्यता आहे. .मुंबई लोकल ही केवळ प्रवासाचे साधन नसून अनेकांसाठी रोजगाराची जीवनवाहिनी राहिली आहे. विशेषतः आदिवासी भागातील महिला आणि वृद्ध लोक सकाळी लवकर जंगलातून फळे गोळा करून ती टोपल्यांमध्ये भरून मुंबईत आणतात. दिवसभराच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या २०० ते ५०० रुपयांवर त्यांचा संसार चालतो. या विक्रेत्यांकडे कोणतेही अधिकृत परवाने नसले तरी अनेक वर्षांपासून ही परंपरा सुरू आहे. कंत्राटी फेरीवाल्यांना परवानगी दिल्यास अशा पारंपरिक विक्रेत्यांवर कारवाई होऊन त्यांचा लोकलमधील प्रवेश पूर्णपणे बंद होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे..मुंबईकरांच्या चवीचा 'हंगामी वारसा' धोक्यातमुंबई लोकलमध्ये प्रवास करणाऱ्या अनेकांसाठी करवंद, जांभूळ किंवा मीठ-मिरची लावलेली जंगली बोर ही केवळ फळे नाहीत, तर त्यांच्या बालपणाच्या आठवणींचा एक भाग आहेत. उन्हाळा सुरू झाला की लोकलमध्ये घुमणाऱ्या "करवंद घ्या... जांभूळ घ्या..." या हाका मुंबईच्या लोकल संस्कृतीचाच भाग बनल्या होत्या. मात्र कंत्राटी विक्रेत्यांच्या आगमनानंतर हा नैसर्गिक आणि पारंपरिक रानमेवा लोकलमधून हळूहळू गायब होण्याची भीती व्यक्त होत आहे..'रानमेव्याचा पारंपरिक व्यवसायही अडचणीत'जंगलात खिरणी, चारोळी (चार), टेंभरा, चिचबिलाई यांसारख्या विविध रानफळांची झाडे मोठ्या प्रमाणात आढळतात. ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील अनेक कुटुंबे दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यात हा रानमेवा जंगलातून गोळा करून मुंबईत विक्रीसाठी आणतात. पूर्वी अनेक विक्रेते लोकल आणि मेल-एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये फिरून हा माल विकत असत. मात्र रेल्वे पोलिसांच्या कारवाईच्या भीतीमुळे आता लोकलमधील विक्री जवळपास बंद झाली आहे. त्यामुळे आता हे विक्रेते रात्री स्थानकाबाहेर बसून कवडीमोल दरात हा रानमेवा विकत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे..'उपजीविका की नियम?' प्रश्न कायमरेल्वेच्या दृष्टीने अनधिकृत विक्री रोखणे महत्त्वाचे असले तरी यामागे असलेल्या सामाजिक वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. आदिवासी भागातील अनेक कुटुंबांसाठी ही विक्रीच रोजगाराचा एकमेव पर्याय आहे. कंत्राटी व्यवस्थेमुळे मोठ्या विक्रेत्यांना संधी मिळेल; मात्र अनेक वर्षांपासून लोकलशी जोडलेले छोटे पारंपरिक विक्रेते मात्र या स्पर्धेत हरवण्याची भीती आहे..लोकलमध्ये रोजचे ग्राहक होते. ते आम्हाला पाहूनच जांभूळ घ्यायचे. आता बाहेर बसल्यामुळे तो संपर्क तुटला. रेल्वेने कंत्राटी फेरीवाल्यांसोबत आमच्यासारख्या छोट्या विक्रेत्यांचाही विचार करावा.- मीरा मिरके, आदिवासी विक्रेती, कसारा.दिवसभर जंगलात फिरून फळे गोळा करतो कारण मुंबईकरांना आमचा रानमेवा आवडतो. आधी लोकलमध्ये सगळा माल संपायचा. आता स्टेशनबाहेर बसल्यामुळे विक्रीची खात्री नाही. कंत्राटी फेरीवाले आले तर आमचे नुकसान होईल.- सुमन जुगरे, आदिवासी विक्रेती, कसारा."पूर्वी आम्ही लोकल आणि मेल-एक्सप्रेसमध्ये करवंद, जांभूळ आणि रानमेवा विकायचो. मुंबईकर मुद्दाम आमच्याकडून फळे घ्यायचे. पण रेल्वे पोलिसांच्या कारवाईमुळे गाड्यांमध्ये विक्री बंद झाली. आता कंत्राटी फेरीवाले आले तर आमच्यासारख्या पारंपरिक विक्रेत्यांना संधीच मिळणार नाही.- सोनी हरपडे, आदिवासी महिला, खर्डी (कसारा).जंगलातून मुंबईपर्यंत असा होतो प्रवास- पहाटे ४ ते ६ : जंगलातून करवंद, जांभूळ, रानमेवा गोळा- सकाळी ७ ते ९ : कसारा/कर्जतवरून लोकलने मुंबईकडे प्रवास- दिवसभर : लोकल किंवा स्टेशन परिसरात विक्री- रोजची कमाई : सुमारे २०० ते ५००संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह यावर अवलंबून.मुंबईकरांच्या चवीचा हंगामी वारसा- करवंद (एप्रिल-मे हंगाम)- जांभूळ (मे-जून हंगाम)- आंबट बोरे- खिरणी, चारोळी (चार)- टेंभरा, चिचबिलाई- सीताफळ (ऑगस्ट-सप्टेंबर)- रानआवळा.