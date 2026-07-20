FDA Action: मोफत पाणी न देणे महागात, वाशीतील प्रसिद्ध हॉटेलचा परवाना निलंबित; एफडीएची धडक कारवाई

नवी मुंबई : सेलिब्रिटींच्या नावाचा व फोटोंचा वापर करून ग्राहकांमध्ये प्रचंड आकर्षण निर्माण करणाऱ्या वाशीतील एका प्रसिद्ध हॉटेलवर अन्न व औषध प्रशासन विभागाने कारवाई केली आहे. 'दिल्ली से' या हॉटेलमध्ये अन्न सुरक्षा मानकांच्या नियमांचे ४६ टक्के उल्लंघन झाल्याचे उघड झाले. त्यामुळे एफडीएने या हॉटेलचा परवाना निलंबित केला आहे. १३ जुलैपासून हे हॉटेल पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, अनुज गुप्ता या सजग ग्राहकाने या हॉटेलविरोधात तक्रार केली होती. याची गंभीर दखल घेत एफडीए कोकण सहआयुक्त परिमंडळ ४चे अजित मैत्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ११ जुलैला हॉटेल 'दिल्ली से'वर छापा टाकून तपासणी केली. या तपासणीदरम्यान हॉटेलच्या कारभाराचे वाभाडे निघाले..अन्न सुरक्षा मानकांच्या नियमांनुसार आवश्यक असणाऱ्या ११० गुणांपैकी या हॉटेलला केवळ ५९ गुण मिळवता आले. तब्बल ४६ टक्के नियमांचे उल्लंघन करून ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असल्याचे या तपासणीत निष्पन्न झाले. या गंभीर त्रुटींमुळे तुर्भे विभागाच्या अन्न सुरक्षा अधिकारी ज्योत्स्ना जाधव यांनी १३ जुलैला हॉटेलचा परवाना निलंबित केला..'दिल्ली से' या हॉटेलने ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी समाज माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला होता. अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, क्रिकेटपटू विराट कोहली आणि प्रसिद्ध स्टँडअप कॉमेडियन अभिषेक उपमन्यू हे या हॉटेलमध्ये जेवणासाठी येतात आणि त्यांना येथील जेवण खूप आवडते, असा दावा हॉटेलच्या संकेतस्थळावर आणि इन्स्टाग्रामवर करण्यात येत होता..CIDCO Lottery: हजारो कुटुंबांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार होणार! सिडकोच्या ८,७९५ घरांची सोडत काढणार; निकाल कसा पाहता येणार? .इतकेच नव्हे तर विराट कोहली हॉटेलमध्ये आल्याचे छायाचित्र दाखवून जोरदार जाहिरातबाजीदेखील केली जात होती. एकीकडे सेलिब्रिटींच्या नावाचा डामडौल दाखवायचा आणि दुसरीकडे अन्न सुरक्षेच्या नियमांना हरताळ फासायचा, असा प्रकार या कारवाईमुळे उघड झाला आहे..मोफत पाण्याचा नियम धाब्यावरअन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या नियमांनुसार, प्रत्येक हॉटेलचालकाने त्यांच्याकडे येणाऱ्या ग्राहकांना आरओ किंवा फिल्टरचे शुद्ध पाणी मोफत देणे बंधनकारक आहे. मात्र 'दिल्ली से' हॉटेलमध्ये या नियमाची सरळ सरळ पायमल्ली केली जात होती. ग्राहकांना मोफत पाणी देण्याचे निर्देश असतानाही ते दिले जात नव्हते. याशिवाय जे बाटली बंद पाणी ग्राहकांना विकले जात होते, त्याचे दर हॉटेलच्या मेन्यूकार्डवर कुठेही लिहिले नव्हते, अशी धक्कादायक माहितीही उघड झाली आहे..Mumbai Rain: आनंदवार्ता! बारवी धरणात ५३ टक्के पाणीसाठा; मुंबईतील ७ धरणात किती साठा? आकडेवारी समोर .अन्न व औषध प्रशासनाचे आवाहनअनेक हॉटेल्स ग्राहकांना शुद्ध आणि मोफत पाणी देण्याच्या नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचे दिसून येते. अशा नियमबाह्य काम करणाऱ्या आणि ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या हॉटेल्सविरोधात नागरिकांनी पुढे येऊन तक्रार करावी, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासन विभागातर्फे करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.