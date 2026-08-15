FDA Action: डॉमिनोजनंतर तुकाराम मुंढेंचा झेप्टो, इन्स्टामार्टसह फ्रुटीवर प्रहार; ११ तास छापेमारी, १४ परवाने निलंबित

मुंबई : ऑनलाइन माध्यमातून अन्नपदार्थांची विक्री व वितरण करणाऱ्या 'ब्लिंकिट', 'झेप्टो', 'इन्स्टामार्ट' आदी आस्थापनांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबविली. १३ ऑगस्ट रोजी झालेल्या या मोहिमेत ८६ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ६० आस्थापनांना सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या असून १४ अन्न व्यवसाय परवाने निलंबित करण्यात आले. एका आस्थापनेची व्यावसायिक कार्यवाही तात्पुरती थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले..अन्नपदार्थांची सुरक्षित साठवणूक, तापमान नियंत्रण, स्वच्छता, कीटक नियंत्रण, अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक स्वच्छता, अन्नपदार्थांची मुदत, 'फर्स्ट इन फर्स्ट आउट' व 'फर्स्ट एक्सपायर-फर्स्ट आउट' पद्धतीचे पालन तसेच अन्न सुरक्षा नोंदी आणि परवान्यांची तपासणी करण्यात आली..Mumbai Local Megablock: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचे! रविवारी लोकल उशिराने धावणार, 'या' मार्गावर मेगाब्लॉक; कसे असेल नियोजन? .मुंबईतील विविध ऑनलाइन अन्नविक्री केंद्रांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्या. घाटकोपर येथील ब्लिंक कॉमर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या आस्थापनेला तपासणीत ७४ पैकी ३४ गुण मिळाले. अस्वच्छ साठवणूक रैंक, कुजलेल्या भाज्या, झुरळांचा प्रादुर्भाव आदी त्रुटी आढळल्या. मालाड पश्चिम येथील ब्लिंकिट आस्थापनेत शीतगृहाचे तापमान आवश्यक मर्यादपेक्षा जास्त असल्याचे तसेच अन्नपदार्थांची अयोग्य साठवणूक आढळली. या आस्थापनेचा अन्न व्यवसाय परवाना निलंबित करण्यात आला..पार्ले अॅग्रोच्या गोदामावर 'एफडीए'चा छापामुदत संपलेल्या शीतपेयांची विक्री करण्याचा प्रकार अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) उघडकीस आणला आहे. चेंबूर येथील वाशीनाका परिसरातील प्रयागनगरमधील पार्ले अॅग्रो कंपनीच्या गोदामावर एफडीएच्या पथकाने छापा टाकून फ्रुटी, अॅपे फिज, कोल्ड ड्रिंक्स आणि कॅन्डी ज्यूसचा एक लाख रुपयांहून अधिक किमतीचा मुदतबाह्य साठा जप्त केला. कारवाईनंतर संबंधित गोदाम सील करण्यात आले असून, मालवाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी दोन वाहनेही ताब्यात घेण्यात आली आहेत..Virar News : बोरीवली स्थानकावर थांबला प्रवास, पण सुरू झाली नव्या आयुष्याची वाट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.