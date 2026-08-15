मुंबई

FDA Action: डॉमिनोजनंतर तुकाराम मुंढेंचा झेप्टो, इन्स्टामार्टसह फ्रुटीवर प्रहार; ११ तास छापेमारी, १४ परवाने निलंबित

Tukaram Mundhe Action Mode: डॉमिनोजनंतर तुकाराम मुंढे यांनी झेप्टो, इन्स्टामार्टसह फ्रुटी आस्थापनांविरोधात विशेष तपासणी मोहीम राबविली.
FDA Raid On Frooti, zepto, instamart

FDA Raid On Frooti, zepto, instamart

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : ऑनलाइन माध्यमातून अन्नपदार्थांची विक्री व वितरण करणाऱ्या 'ब्लिंकिट', 'झेप्टो', 'इन्स्टामार्ट' आदी आस्थापनांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबविली. १३ ऑगस्ट रोजी झालेल्या या मोहिमेत ८६ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ६० आस्थापनांना सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या असून १४ अन्न व्यवसाय परवाने निलंबित करण्यात आले. एका आस्थापनेची व्यावसायिक कार्यवाही तात्पुरती थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले.

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