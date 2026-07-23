मुंबई

Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंचा पुन्हा दणका! थेट BMC मुख्यालयातील कॅन्टीन सील; राज्यभर कारवायांचा धडाका

FDA Action Reaches BMC Headquarters as Food Safety Enforcement Intensifies : तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील FDAने बीएमसी मुख्यालयातील कॅन्टीन सील करत कारवाईचा धडाका कायम ठेवला असून, नागरिकांसाठी AI-सक्षम तक्रार पोर्टलही सुरू केले आहे.
Tukaram Mundhe

Tukaram Mundhe

Esakal

Sandip Kapde
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राज्यात धडाकेबाज कारवायांसाठी ओळखले जाणारे आयएएस अधिकारी तथा अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यभरात सातत्याने केलेल्या कारवायांमुळे अन्न माफियांवर मोठा आळा बसल्याचे चित्र दिसत आहे. छोट्या खाद्यव्यवसायांपासून मोठ्या हॉटेल्सपर्यंत कारवाईचा धडाका सुरू असतानाच आता मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयातील कॅन्टीनवरही एफडीएने कारवाई केली आहे.

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Tukaram Mundhe
FDA investigation Maharashtra