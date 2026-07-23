Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंचा पुन्हा दणका! थेट BMC मुख्यालयातील कॅन्टीन सील; राज्यभर कारवायांचा धडाका

राज्यात धडाकेबाज कारवायांसाठी ओळखले जाणारे आयएएस अधिकारी तथा अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यभरात सातत्याने केलेल्या कारवायांमुळे अन्न माफियांवर मोठा आळा बसल्याचे चित्र दिसत आहे. छोट्या खाद्यव्यवसायांपासून मोठ्या हॉटेल्सपर्यंत कारवाईचा धडाका सुरू असतानाच आता मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयातील कॅन्टीनवरही एफडीएने कारवाई केली आहे..कॅन्टीनवर थेट धाडअन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने थेट बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) मुख्यालयातील कॅन्टीनमध्ये धाड टाकली. या कारवाईनंतर संबंधित कॅन्टीन सील करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यातील विविध ठिकाणी अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एफडीएने सुरू केलेल्या मोहिमेतील ही आणखी एक महत्त्वाची कारवाई मानली जात आहे..राज्यभरात सातत्याने कारवायातुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली एफडीएने राज्यभरातील अनेक छोट्या तसेच मोठ्या हॉटेल्स आणि खाद्य आस्थापनांवर कारवाई केली आहे. अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन होत आहे का, यावर प्रशासनाकडून सातत्याने लक्ष ठेवले जात असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलली जात आहेत..Tukaram Mundhe : 'एआय'च्या मदतीने अन्नभेसळखोरांवर नजर! नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचा इतिहास मिळणार एका क्लिकवर.यापूर्वीही प्रसिद्ध हॉटेल्स कारवाईमहापालिकेच्या मुख्यालयातील कॅन्टीनवरील कारवाईपूर्वीही एफडीएने मुंबईतील काही प्रसिद्ध हॉटेल्सवर कठोर निर्णय घेतले होते. स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या कारणावरून के. रुस्तम आईस्क्रीम पार्लर, शालीमार रेस्टॉरंट आणि नूर मोहम्मदी रेस्टॉरंट यांच्या परवान्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती..तक्रार नोंदवण्यासाठी AI-सक्षम सुविधादरम्यान, भेसळयुक्त अन्न किंवा निकृष्ट दर्जाच्या औषधांविरोधात नागरिकांना सहज तक्रार करता यावी यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने AI-सक्षम नागरिक तक्रार पोर्टल सुरू केले आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या पुढाकारातून सुरू करण्यात आलेल्या या सुविधेमुळे नागरिकांना तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी झाली आहे..मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत सुविधाया नव्या पोर्टलद्वारे कोणताही नागरिक मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेत बोलून तक्रार नोंदवू शकतो. भेसळयुक्त अन्न, बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाची औषधे तसेच सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित कोणत्याही प्रकारच्या नियमभंगाबाबत नागरिकांना थेट तक्रार करण्याची सुविधा या प्रणालीत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढे इफेक्ट! दूध ९० रुपये, खवा ४००, तर पनीर ४८० रुपये किलो, भेसळीला लगाम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.