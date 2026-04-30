Navi Mumbai Fraud : नवी मुंबईत एकलहरी बाबा, टणटण बाबाला अटक; दोघांनी मिळून महिलेला फसवलं; अघोरी पूजेच्या नावे...

नवी मुंबई: तुमच्यावर काळी जादू झाली असल्याने मोठे संकट येणार आहे, अशी भीती दाखवत दोन भोंदूबाबांनी सीबीडी बेलापूरमध्ये - एका महिलेच्या घरात पूजा घातली. तसेच तिच्याकडून सुमारे एक लाख ९० हजार रुपये उकळून पसार झाले; मात्र एनआयआय सागरी पोलिसांनी तक्रार मिळताच २४ तासांत दोघांनाही अटक केली. अर्जुन भरत चव्हाण ऊर्फ टणटण बाबा (वय २१) आणि सागर शिवाजी शिंदे ऊर्फ एकलहरी बाबा (वय २४) असे अटक केलेल्या - भोंदूबाबांचे नाव आहे..सप्टेंबर एकलहरी बाबाने २०२५ मध्ये बेलापूर येथील दिवाळे गावातील एका महिलेस गाठून - तुमच्या कुटुंबावर मोठे संकट येणार असल्याचे भासवले. त्यातून सुटका करण्यासाठी अघोरी पूजा करावी लागेल, असे सांगत २७ हजार रुपये उकळले होते. पुढे ऑक्टोबर २०२५मध्ये एकलहरी बाबाने त्याचा गुरू टणटण बाबासह महिलेच्या घरी आला. दोन्ही पूजा करून तिच्याकडून एक लाख २० हजार रोख आणि ४३ हजार रूपये ऑनलाइन घेऊन पलायन केले..नाशिकमधील बहुचर्चित अशोक खरातचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर या पीडित महिलेस आपली फसवणूक झाल्याची खात्री पटली. त्यानंतर तिने सोमवारी (ता. २७) एनआरआय सागरी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक देवेंद्र पोळ, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन ढगे आणि पथकाने तांत्रिक तपासाद्वारे आरोपींचा माग काढला. ते दोघेही नाशिकच्या घोटी परिसरात असल्याची माहिती मिळताच एनआरआय पोलिसांनी स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने त्यांना बेड्या ठोकल्या..भूलथापांना बळी पडू नका!भोंदूबाबांनी आणखी कोणाची आर्थिक किंवा शारीरिक फसवणूक केली आहे का, याबाबत तपास सुरू आहे. नागरिकांनी कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडता भीतीपोटी कोणालाही पैसे देऊ नयेत, असे आवाहन पोलिस उपायुक्त अमित काळे यांनी केले.