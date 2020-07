ब्रेकिंग - विकास दुबे प्रकरणात ठाण्यात मोठी कारवाई, दुबेच्या दोन साथीदारांच्या ATS ने आवळल्या मुसक्या 

मुंबई : विकास दुबे प्रकरणात मुंबई नजीकच्या ठाणे शहरातून मोठी कारवाई करण्यात आलीये. महाराष्ट्र कानपूर येथील आठ पोलिसांच्या हत्येतील दोन संशयीतांना ठाणे येथून पकडण्यात महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाला म्हणजेच महाराष्ट्र ATS ला यश आलंय. कानपूरमधील आठ पोलिसांच्या हत्येतील मुख्य सूत्रधार विकास दुबे शुक्रवारी सकाळी झालेल्या एन्काउंटरमध्ये मारला गेला. विकास दुबेचा साथिदार ४६ वर्षीय अरविंद ऊर्फ गुड्डन रामविलास त्रिवेदी आणि ३० वर्षीय सुशीलकुमार ऊर्फ सोनू सुरेश तिवारी अशी ताब्यात घेण्यात आलेल्या आरोपींची नावं आहेत. त्यांना लवकरच उत्तर प्रदेश ATS च्या स्वाधीन करण्यात येणार आहे. मोठी बातमी : पुनःश्च लॉकडाऊन : १९ जुलैपर्यंतच्या लॉकडाऊनमध्ये 'या' गोष्टी राहणार सुरु, 'या' राहणार बंद कानपूर हत्याकांड प्रकरणातील संशयीत गुड्डन ठाणे परिसरात असल्यााची माहिती एटीएसला मिळाली होती. त्यानुसार जुहू युनीटचे प्रभारी पोलिस निरीक्षक दया नायक यांनी ठाण्यातील कोलशेत रोड येथे सापळा रचन गुड्डन त्रिवेदीला ताब्यात घेतले. त्यावेळी त्याचा चालक सोनू तिवारीही उपस्थित होता. याप्रकरणी सरकारने रोख रकमेचे बक्षीस जारी केले आहे. आ रोपी गुड्डनविरोधात 2001 मध्ये हत्येचा गुन्हा दाखल आहे. त्यात विकास दुबेसह आरोपींनी चौबेपूर ठाण्यातच तत्कालीन राज्यमंत्री संतोष शुल्का यांची हत्या केली होती. याशिवाय गुड्डनविरोधात अनेक गुन्हे दाखल आहेत. 3 जुलैलला उत्तर प्रदेश पोलिस विकास दुबेला अटक करण्यासाठी कानपूर येथे गेले असता त्यांच्यावर अंदाधुंद गोळीबार करण्यात आला होता. या गोळीबारात आठ पोलिस कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. तेव्हापासून विकास दुबे फरार होता. पोलिसांनी तपासादरम्यान विकास दुबेच्या काही साथीदारांना ठार केलं आहे ( संकलन - सुमित बागुल ) two more members form vikas dubeys gang arrested from thane city

