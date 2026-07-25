Kalu Waterfall drowning : माळशेज घाटातील काळू धबधब्यावर दुर्दैवी घटना; नदीच्या प्रवाहात बुडून दोन तरुणांचा मृत्यू

पिंपळवंडी : ठाणे व पुणे जिल्ह्याच्या हद्दीवर माळशेज घाट परिसरातील सुप्रसिद्ध काळु धबधबा(थितबी,ता.मुरबाड) पाहण्यासाठी आलेल्या दोन तरुणांचा शनिवारी(ता.२५)काळु नदीच्या प्रवाहात बुडून मृत्यु झाला..सदर घटना शनिवारी दुपारी दीड व साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास काळू नदीच्या पात्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी घडली. या घटनेत पवन शाम साठे(वय १८) रा.मलकापूर,जि. बुलढाणा व रमण विजय अन्नापुरे(वय २०) रा.नांदेड या दोन तरुणांचा या घटनेत दुर्दैवी मृत्यू झाला असल्याची माहिती टोकावडे पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक एस. नाईक यांनी दिली..पवन साठे हा तरुण त्याच्या मित्रां सोबत काळू धबधबा पाहण्यासाठी आला होता,दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास काळु धबधब्याच्या ठिकाणापासून ३०० मीटर अंतरावर काळू नदी पार करत असताना अचानक नदीच्या पाण्याचा प्रवाह वाढल्याने पवन हा पाण्याच्या प्रवाहा सोबत वाहुन गेला..तसेच रमन अन्नापुरे हा तरुण एका ट्रेकिंग ग्रुप सोबत काळू धबधबा पाहण्यासाठी आला होता. दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास वाघ्याच्या वाडीच्या हद्दीत काळू नदी पार करत असताना पाण्याचा प्रवाह अचानक वाढल्याने तो नदीत वाहून गेला..स्थानिक ग्रामस्थ व रेस्क्यु टीमच्या सदस्यांनी दोन्ही तरुणांचे मृतदेह शोधुन पाण्याबाहेर काढले. टोकावडे पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक एस. नाईक यांनी सांगितले की सदर घडलेली घटना हि अत्यंत दुर्दैवी आहे.पर्यटकांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून पर्यटन करू नये.काळू धबधबा परिसरात पावसाचे प्रमाण जास्त असते अचानक नदीच्या पाण्याचा प्रवाह वाढत असतो.पर्यटकांनी स्वतःची काळजी घेऊन पर्यटन करावे.पर्यटकांना प्रशासनाने ज्या सूचना दिल्या आहेत त्याचे पालन करणे गरजेचे आहे..काळू धबधबा इथे झालेले मृत्यू खूपच दुर्दैवी आहेत. पाण्याचा प्रचंड प्रवाह तसेच अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत इथे ट्रेक करणे टाळावे. रिल्स किंवा इतर गोष्टींवर भरवसा न ठेवता स्वतःची क्षमता लक्षात घेतल्यास तसेच निसर्गाच्या प्रकोपापुढे नमतं घेऊन माघार घेतल्यास संभाव्य धोके टाळता येतील.ओंकार ओक, रेस्क्यू समन्वयक व डायरेक्टर - महा अडव्हेंचर कौन्सिल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.