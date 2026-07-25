मुंबई

Kalu Waterfall drowning : माळशेज घाटातील काळू धबधब्यावर दुर्दैवी घटना; नदीच्या प्रवाहात बुडून दोन तरुणांचा मृत्यू

माळशेज घाटातील काळू धबधबा परिसरात शनिवारी दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये दोन तरुणांचा काळू नदीच्या वाढलेल्या प्रवाहात बुडून मृत्यू झाला. प्रशासनाने पर्यटकांना धोकादायक ठिकाणी जाणे टाळण्याचे आवाहन केले आहे.
Drowning Incident

Two young tourists drown in Kalu River near Malshej Ghat while visiting Kalu Waterfall during monsoon

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपळवंडी : ठाणे व पुणे जिल्ह्याच्या हद्दीवर माळशेज घाट परिसरातील सुप्रसिद्ध काळु धबधबा(थितबी,ता.मुरबाड) पाहण्यासाठी आलेल्या दोन तरुणांचा शनिवारी(ता.२५)काळु नदीच्या प्रवाहात बुडून मृत्यु झाला.

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Malshej Ghat
Water and Sanitation Mission Department
paddy seed issues in Malshej