UBER टॅक्सीच्या भाडे दरात 15 टक्याने वाढ

सर्वसामान्य प्रवाशांना मोठा फटका पण टॅक्सी चालकांना दिलासा

मुंबई: कोरोनाच्या महामारीच्या काळात डबघाईस आलेला ऍप बेस्ड टॅक्सी व्यवसायासाठी दिलासादायक बातमी आहे. उबर कंपनीने आपल्या टॅक्सी चालकांसाठी प्रति किलोमीटर भाड्यात वाढ केली आहे. यापूर्वी 7.50 रुपये प्रति किलोमीटर दर मिळायचा मात्र आता त्यामध्ये 15 टक्के वाढ करून, 10 रुपये प्रति किलोमीटर भाडे मिळणार आहे. ऐन कोरोना महामारीच्या काळात आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या नागरिकांना याचा मोठा फटका बसणार असला तरी चालकांना याचा फायदा होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. (Uber Raise Tariff By 15 per cent due to High Fuel Prices)

गेल्या वर्षीपासून कोरोनाच्या महामारीमुळे रोजगार, छोटे व्यवसाय बंद पडले आहे. तर खासगी नौकऱ्या सुद्धा अनेकांच्या गेल्या आहे. अशापरिस्थितीत सध्या इंधन दरवाढ होत असताना आता, जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई सुद्धा झाली असून, आता प्रवासी सेवा सुद्धा महागण्याच्या मार्गावर आहे. मंगळवारी उबरने आपल्या भाडे दरातही वाढ केली असून, मध्यरात्रीपासून हे दर लागू करण्यात आले आहेत.

सध्या मुंबईची लाईफलाईन समजल्या जाणारी लोकल सेवा सध्या सर्वसामान्यांसाठी बंद आहे. त्यामुळे एसटी, बेस्ट, टॅक्सी, ओला, उबर हेच पर्याय प्रवासी वाहतुकीसाठी उपलब्ध आहे. त्यामुळे उबरच्या दरवाढीमुळे मुंबईकरांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे.

