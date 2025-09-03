मुंबई

Uday Samant: लंडनमध्ये ‘मराठी भाषा केंद्र’! महाराष्ट्र मंडळाची इमारत ताब्यात घेणार

Marathi Language Centre: लंडनमधील महाराष्ट्र मंडळाची इमारत करार तत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज वैश्विक मराठी भाषा केंद्र स्थापन होणार असल्याची माहिती उदय सामंत यांनी दिली.
Updated on

मुंबई : राज्य सरकार मराठी भाषेच्या प्रचार-प्रसारासाठी आणि जागतिक स्तरावर मराठी ओळख दृढ करण्यासाठी लंडनमधील महाराष्ट्र मंडळाची इमारत ताब्यात घेण्यात येणार असून, त्या ठिकाणी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज वैश्विक मराठी भाषा केंद्र’ स्थापन होणार असल्याची माहिती मराठी भाषा व उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली.

