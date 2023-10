मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिर्डी इथल्या सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर टीका करताना त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केलं? असा सवाल विचारला होता. यावरुन शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांनी पवारांची बाजू घेत थेट पंतप्रधानांनाच सवाल केला आहे.

मुंबईत ज्येष्ठ शिवसैनिकांच्या मेळाव्याल संबोधित करताना त्यांनी हे विधान केलं. (Uddhav Thacekray asked questions to PM Modi and took Sharad Pawar side over critisism on farmers at Shirdi)

७० हजार कोटींचा आरोप संपला

उद्धव ठाकरे म्हणाले, "काल परवा पंतप्रधान शिर्डीत येऊन गेले पण अजित पवार भाजपसोबत जाण्यापूर्वी त्यांनी राष्ट्रवादीवर आरोप काय होते? तर त्यांनी ७० हजार कोटींचा घोटाळा केला. त्यानंतर परवा आले तेव्हा बाजूला अजित पवार बसले होते. तेव्हा ७० हजार कोटींचा घोटाळा गायब! कारण करणार कोणावर आरोप ते तर बाजुलाच बसले आहेत" (Latest Marathi News)

शेतकरी-पवार बघून घेतील

मग काय तर शेतकऱ्यांसाठी यांनी काय केलं? असा प्रश्न केला. पण शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी काय केलं हे शेतकरी आणि शरद पवार बघतील. पण तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी काय केलं? उत्तरेतील शेतकरी वर्षभर रस्त्यावर थंडी, वारा पावसात का बसले होते? का त्यांचे जीव घालवलेत तुम्ही? त्यानंतर तो काळा कायदा मागे का घेतला? (Marathi Tajya Batmya)

तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी काय केलं?

त्यामुळं तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी काय करत होतात आणि शेतकऱ्याला कसं चिरडत होतात ते सांगा ना. फक्त यानं काय केलं त्यानं काय केलं? हे म्हणणं सोपं असतं. पण तुम्ही किती लायक आहात ते सांगा. असा सवाल यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.