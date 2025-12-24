Thackeray Alliance: उद्धव ठाकरे–राज ठाकरे एकत्र! कल्याण-डोंबिवलीत कार्यकर्त्यांचा जल्लोष, महापालिका रणसंग्रामाची नांदी

डोंबिवली : उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या एकत्र येण्याच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेना (ठाकरे गट) आणि मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या उत्साहात जल्लोष साजरा केला. या ऐतिहासिक घडामोडीचे औचित्य साधत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यापासून गणेश मंदिरापर्यंत ढोल-ताशांच्या गजरात, घोषणा देत आणि भगवे ध्वज फडकावत भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. संपूर्ण परिसरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते..यावेळी कार्यकर्त्यांनी आगामी सर्व महापालिका निवडणुकांत मराठी माणसाचा, हिंदुत्वाचा भगवा फडकणार, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला. “आज महाराष्ट्राचे एक स्वप्न पूर्ण होत आहे. अनेक वर्षांपासून मराठी माणसाची अपेक्षा होती की ठाकरे बंधू एकत्र यावेत,” अशी भावना कार्यकर्त्यांतून व्यक्त झाली. गद्दारी करून सत्तेत बसलेल्या लोकांचे राजकारण महाराष्ट्राला मान्य नसल्याचा ठाम सूरही यावेळी उमटला..BMC Election: शरद पवारांच्या पक्षाने फुंकली ‘तुतारी’! महापालिकांसाठी निवडणूक प्रमुखांच्या नियुक्त्या जाहीर.मनसेचे डोंबिवली शहराध्यक्ष मनोज घरत यांनी यावेळी आक्रमक भूमिका मांडत सांगितले की, मराठी माणसाविरोधात जर इतर शक्ती एकत्र येत असतील, तर येणाऱ्या महापालिका निवडणुकांत मराठी माणूस आणि सर्व भाषिक नागरिक अधिक एकजुटीने उतरतील. “फोडाफोडीचे, पळवापळवीचे राजकारण मराठी माणसालाच नव्हे तर इतर भाषिकांनाही मान्य नाही. पक्ष वाढवा, कार्यकर्ते घडवा, त्यांना संधी द्या; मात्र दुसऱ्यांची माणसे पळवून तिकीट देण्याचे राजकारण लोकांना पचलेले नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले..घरत यांनी पुढे सांगितले की, येणाऱ्या महापालिका रणसंग्रामात सर्व भाषिक एकत्र येऊन उतरतील आणि २९ च्या २९ महानगरपालिकांवर हिंदुत्वाचा भगवा फडकवल्याशिवाय राहणार नाहीत. ठाकरे बंधूंच्या युतीमुळेच भाजप-शिंदे गटातही युतीच्या चर्चांना उधाण आले असून ही ठाकरे ब्रँडचीच भीती असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “महानगरपालिकांमध्ये वर्षानुवर्षे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांवर विश्वास ठेवून मतदान झाले आहे. उद्धव ठाकरे असोत किंवा राज ठाकरे, ठाकरेंनाच मतदान होते,” असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..Mumbai News: उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीतही नियमांचे उल्लंघन, समितीच्या अहवालातून माहिती उघड.या घडामोडींमुळे राज्याच्या राजकारणात नवे समीकरण तयार झाले असून त्याचे पडसाद आगामी महापालिका निवडणुकांत कसे उमटतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.