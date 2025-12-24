मुंबई

Thackeray Alliance: उद्धव ठाकरे–राज ठाकरे एकत्र! कल्याण-डोंबिवलीत कार्यकर्त्यांचा जल्लोष, महापालिका रणसंग्रामाची नांदी

Municipal Election: उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या युतीच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण-डोंबिवलीत कार्यकर्त्यांनी उत्साहात जल्लोष साजरा केला आहे. ठाकरे बंधूंच्या युतीमुळे भाजप-शिंदे गटात युतीच्या चर्चांना उधाण आले आहे.
डोंबिवली : उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या एकत्र येण्याच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेना (ठाकरे गट) आणि मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या उत्साहात जल्लोष साजरा केला. या ऐतिहासिक घडामोडीचे औचित्य साधत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यापासून गणेश मंदिरापर्यंत ढोल-ताशांच्या गजरात, घोषणा देत आणि भगवे ध्वज फडकावत भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. संपूर्ण परिसरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

