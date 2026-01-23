मुंबई

Mumbai News: ‘भविष्यात ठाकरे बंधूंची युती टिकेल का?’ युतीच्या भवितव्याबाबत चर्चांना उधाण

Thackeray Brothers Alliance: मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी युती केली. मात्र या निवडणुकीच्या निकालानंतर भविष्यात ठाकरे बंधूंची युती टिकेल का, असा प्रश्न केला जात आहे.
Thackeray Brothers Alliance

Thackeray Brothers Alliance

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​मुंबई : नुकत्याच पार पडलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी ‘मराठी माणूस’ आणि ‘मुंबई’च्या हितासाठी एकत्र येत युती केली. मात्र, या निवडणुकीच्या निकालानंतर आता राजकीय वर्तुळात या युतीच्या भवितव्याबाबत विविध चर्चांना उधाण आले आहे. भविष्यात ठाकरे बंधूंची युती टिकेल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Raj Thackeray
Mumbai
Maharashtra Politics
MNS Chief Raj Thackeray
mumbai politics
Thackeray brothers election

Related Stories

No stories found.