By

मुंबई : उद्धव ठाकरेंची साथ सोडून एकेक जण शिंदेंसोबत जात असल्याचं चित्र आहे. यापार्श्वभूमीवर ठाकरेंनी आज मातोश्रीवर कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना एकनाथ शिंदे आणि भाजपवर निशाणा साधला. "शिंदे आणि भाजपला सांगतो, दर आठवड्याला एक माणूस फोडा, बिनकामाची माणसं जाऊ द्या" अशा शब्दांत त्यांनी आवाहन केलं आहे. (Uddhav Thackeray appeal to Eknath Shinde and BJP over Thackeray group worker exits enters ShivSena)