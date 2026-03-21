कर्तृत्वशून्य नेत्यांना भोंदूबाबांचा आधार, हे नेते भोंदू; ठाकरेंचा टोमणा कुणाला? पाण्याच्या मुद्द्यावरही बोलले

कथित ज्योतिषाचार्य अशोक खरात याला बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. त्याचे विविध कारनामे आता समोर येत असून, त्याच्या सोबतचे काही राजकीय नेत्यांचे फोटोही व्हायरल झाले आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. यावर विविध प्रतिक्रिया उमटत असून उद्धव ठाकरे यांचीही प्रतिक्रिया समोर आली आहे..उद्धव ठाकरे यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधताना या प्रकरणावर भाष्य केले. "कर्तृत्वशून्य नेत्यांना असे मार्ग अवलंबावे लागतात. हे सर्व नेते भोंदू आहेत. हे लोक काहीच करू शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांना बाबाबुआंचा आधार घ्यावा लागतो," असा टोला त्यांनी लगावला.ते म्हणाले, "महाराष्ट्राला आणखी किती खालच्या पातळीवर नेणार आहात? राज्यात जादूटोणा विरोधी कायदा आहे. हा कायदा लागू करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, तेच लोक अशा बाबांच्या मागे लागले आहेत. या बाबांबरोबरच त्यांच्या भक्तांवरही कारवाई झाली पाहिजे. यात काही राजकीय नेत्यांचाही समावेश आहे," असे ठाकरे म्हणाले..Ashok Kharat Case : कालाय तस्मै नम:! चाकणकरांनी पीडितांना न्याय न दिल्यानं परतफेडीची वेळ, खरातला राजकीय पाठबळ; रोहिणी खडसेंचा घणाघात.पुढे त्यांनी सांगितलं की, "या मुद्द्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी इतर गोष्टी घडू नयेत. जादूटोणा विरोधी कायद्याचे काटेकोर पालन होणे गरजेचे आहे. कर्तृत्वशून्य नेत्यांना अशा मार्गांचा अवलंब करावा लागतो. हे सर्व नेते भोंदू आहेत आणि त्यामुळेच ते बाबाबुआंकडे आश्रय घेतात." अशी टीका त्यांनी केली..BJP Leader Kirit Somaiya : सोमय्या बॅक इन ॲक्शन! मंत्री मुश्रीफ यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर दिलं खळबळजनक उत्तर.दरम्यान, महाविकास आघाडीच्या काळात अशोक खरात अध्यक्ष असलेल्या शिवनिका संस्थानला धरणातून पाणीपुरवठा करण्यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. यासाठी तब्बल ४८ किलोमीटर लांबीची पाइपलाइनही टाकण्यात आली होती.या संदर्भात विचारले असता, "या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. पाणी नेमकं कुठे मुरलं, हे समजलं पाहिजे आणि त्यावर योग्य ती कारवाई झाली पाहिजे," अशी प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे यांनी दिली.