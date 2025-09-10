मुंबई

Uddhav-Raj Thackeray Meet: महापालिका निवडणुकीपूर्वी राजकीय खळबळ! उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे भेट, काय आहे राजकीय अर्थ?

Uddhav-Raj Thackeray Meeting: Impact on Mumbai Civic Elections and Maharashtra Politics | उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे यांची शिवतिर्थवर भेट; महापालिका निवडणुकीपूर्वी राजकीय चर्चांना उधाण. शिंदे सेनेला धक्का? वाचा सविस्तर.
Uddhav-Raj Thackeray Meet

Uddhav-Raj Thackeray Meet

esakal

Sandip Kapde
Updated on

महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली. ही भेट मुंबईतील राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी ‘शिवतिर्थ’ येथे पार पडली. गणेशोत्सवानंतरची ही दुसरी भेट असून, आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ती विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. या भेटीमुळे राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

Uddhav Thackeray
Raj Thackeray
MNS Chief Raj Thackeray
muncipal corporation election

