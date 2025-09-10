Uddhav-Raj Thackeray Meet: महापालिका निवडणुकीपूर्वी राजकीय खळबळ! उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे भेट, काय आहे राजकीय अर्थ?

महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली. ही भेट मुंबईतील राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी ‘शिवतिर्थ’ येथे पार पडली. गणेशोत्सवानंतरची ही दुसरी भेट असून, आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ती विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. या भेटीमुळे राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..भेटीचा राजकीय अर्थ काय?उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत शिवसेनेचे नेते अनिल परब आणि संजय राऊत यांनीही या भेटीत सहभाग घेतला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही भेट कौटुंबिक स्वरूपाची नसून पूर्णपणे राजकीय आहे. महापालिका निवडणुकीपूर्वी उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र येण्याच्या शक्यतेने शिंदे गटाच्या शिवसेनेत अस्वस्थता पसरली आहे. या भेटीला वाटाघाटीची पहिली बैठक मानलं जात आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या घडामोडींना सुरुवात होण्याची शक्यता आहे..Raj–Uddhav Alliance: राज–उद्धव युतीचा बिग गेम! चार महापालिका काबीज करण्याचा मास्टरप्लॅन उघड, भाजप-शिंदे सेनेसमोर महाअडथळा .शिंदे सेनेला धक्का बसणार?उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी यापूर्वीही एकत्र येण्याबाबत संकेत दिले होते. आता ही भेट प्रत्यक्षात घडल्याने शिंदे गटाच्या शिवसेनेला मोठा धक्का बसू शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. शिवसेना आणि मनसे यांच्यातील संभाव्य युतीमुळे मुंबई आणि ठाण्यासह इतर महापालिकांमध्ये निवडणूक लढवण्याची रणनीती ठरू शकते. यामुळे सत्ताधारी शिंदे गट आणि भाजप यांच्यासमोरील आव्हाने वाढण्याची शक्यता आहे..इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडी: काय होणार?उद्धव-राज यांच्या भेटीमुळे इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडीच्या भवितव्याबाबतही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मनसे इंडिया आघाडीत सामील होणार का? की महाविकास आघाडीच्या व्यासपीठावर उद्धव आणि राज एकत्र लढणार? याबाबत राजकीय विश्लेषकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. दोन्ही नेत्यांनी यापूर्वी एकत्र येण्याचे संकेत दिले असले, तरी युतीच्या स्वरूपाबाबत स्पष्टता नाही. या भेटीतून याबाबत काही ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे..भेटीमागील पार्श्वभूमीगणेशोत्सवानंतर उद्धव आणि राज यांची ही दुसरी भेट आहे. यापूर्वीच्या भेटीत दोन्ही नेत्यांनी कौटुंबिक आणि राजकीय मुद्द्यांवर चर्चा केल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र, आता महापालिका निवडणुका जवळ येत असताना या भेटीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मुंबई महापालिका निवडणूक ही शिवसेना आणि मनसेसाठी प्रतिष्ठेची लढाई आहे. दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवल्यास मतविभागणी होऊन शिंदे गटाला फायदा होऊ शकतो. याच पार्श्वभूमीवर उद्धव-राज युतीच्या चर्चांना वेग आला आहे..राजकीय मतउद्धव आणि राज यांच्यातील संभाव्य युती ही शिंदे गट आणि भाजपसाठी डोकेदुखी ठरू शकते. उद्धव आणि राज एकत्र आले, तर मुंबई आणि ठाण्यासारख्या प्रमुख शहरांमध्ये त्यांचा प्रभाव वाढेल. यामुळे महाविकास आघाडीला नवे बळ मिळू शकते, तसेच, मनसेचा मराठी मतांचा पाठिंबा आणि शिवसेनेची संघटनात्मक ताकद एकत्र आल्यास निवडणुकीत मोठा बदल घडू शकतो.उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या या भेटीनंतर पुढील काही दिवसांत आणखी काही बैठका होण्याची शक्यता आहे. या भेटींमधून युतीबाबत ठोस निर्णय होऊ शकतो. तसेच, महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासोबतच्या समन्वयाबाबतही चर्चा अपेक्षित आहे. राज ठाकरे यांनी यापूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यावर टीका केली असली, तरी निवडणुकीच्या रणनीतीसाठी सर्व पक्ष एकत्र येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या भेटीने महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या समीकरणांना जन्म दिला आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीत ही युती प्रत्यक्षात आली, तर शिंदे गट आणि भाजप यांच्यासमोर मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते. येत्या काही दिवसांत या भेटीचे परिणाम आणि राजकीय हालचाली यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Raj Thackeray : मतदारयाद्यांवर काम करा; राज ठाकरे यांची पदाधिकाऱ्यांना सूचना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.