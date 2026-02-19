मुंबई

Mumbai: एकनाथ शिंदे आणि राज ठाकरेंच्या भेटीनंतर उद्धव ठाकरेंचा मनसेला जोरदार धक्का; मुंबईच्या राजकारणात नवा ट्विस्ट!

Shiv Sena Nominated Corporators: मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरेंकडून नामांकित नगरसेवकाची मागणी केली होती. मात्र उद्धव ठाकरेंनी वेगळा निर्णय घेतला.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्यातील बैठकीभोवती सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेने (यूबीटी) नामांकित नगरसेवकांच्या नावांना मान्यता दिली आहे. तीन नावे मंजूर करण्यात आली आहेत. साईनाथ दुर्गे, माधुरी मांजरेकर आणि कैलाश पाठक. राज ठाकरे आणि शिंदे यांच्यातील बैठकीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी लगेचच हा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांकडून समजते.

