Mumbai: एकनाथ शिंदे आणि राज ठाकरेंच्या भेटीनंतर उद्धव ठाकरेंचा मनसेला जोरदार धक्का; मुंबईच्या राजकारणात नवा ट्विस्ट!

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्यातील बैठकीभोवती सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेने (यूबीटी) नामांकित नगरसेवकांच्या नावांना मान्यता दिली आहे. तीन नावे मंजूर करण्यात आली आहेत. साईनाथ दुर्गे, माधुरी मांजरेकर आणि कैलाश पाठक. राज ठाकरे आणि शिंदे यांच्यातील बैठकीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी लगेचच हा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांकडून समजते..मनसेचे प्रतिनिधित्व करणारे यशवंत किल्लेदार यांनी आशा व्यक्त केली होती की, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना त्यांच्या तीन नामांकित नगरसेवकांपैकी एक मनसेला देईल. राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरेंकडून नामांकित नगरसेवकाची मागणी केली होती. तीन स्वीकृत नगरसेवकांची नावे अंतिम करून उद्धव ठाकरे यांनी मनसेच्या आशा धुळीस मिळवल्या आहेत, अशी अटकळ राजकीय वर्तुळात आहे. .शिंदेंची शिवसेना घेणार बीएमसीच्या महापौरपदाची धुरा! भाजपसोबत दीड वर्षांचा फॉर्म्युला ठरला; सत्तेचे समीकरण बदलले.स्वीकृत नगरसेवकांची नावे २८ फेब्रुवारी रोजी अधिकृतपणे जाहीर केली जातील. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांनी बुधवारी (१८ फेब्रुवारी) मुंबईतील नंदनवन या त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांनी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केल्याचे वृत्त आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणुकीदरम्यान राजकीय मतभेद झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज ठाकरे यांच्यातील ही पहिलीच भेट होती..भाजपसोबत युती करून बीएमसी निवडणूक लढवणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने २९ जागा जिंकल्या, तर शिवसेनेसोबत युती करून निवडणूक लढवणाऱ्या राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मनसेने ६ जागा जिंकल्या. बीएमसी निवडणुकीदरम्यान उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे अनेक व्यासपीठांवर एकत्र दिसले. उद्धव यांच्या शिवसेनेने ६५ जागा जिंकल्या. २२७ सदस्यीय महानगरपालिकेत राज ठाकरे आणि उद्धव यांच्या युतीला बहुमताचा आकडा खूपच कमी पडला. तर भाजपने ८९ जागा जिंकल्या आणि त्यांचा मित्रपक्ष शिवसेनेने २९ जागा जिंकल्या, ज्यामुळे बहुमताचा आकडा ११४ सहज पार झाला..Video: चंद्रभागा नदीपात्रात शिवरायांचा तरंगता देखावा; सोशल मीडियात व्हिडीओ व्हायरल.शिवसेना (UBT) शिंदे गटाला आपला कट्टर प्रतिस्पर्धी मानते. राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात युतीची चर्चा सुरू होण्यापूर्वी, उद्धव यांच्या पक्षाने उघडपणे सांगितले होते की, मनसे प्रमुखांनी शिंदे किंवा भाजपशी कोणताही संपर्क ठेवू नये. उल्लेखनीय म्हणजे, भाजप नगरसेवक रितू तावडे यांची बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) महापौरपदी निवड झाली आहे. यामुळे भाजप नगरसेवकांच्या ४४ वर्षांच्या महापौरपदाचा अंत झाला आहे. अविभाजित शिवसेनेचे जवळजवळ तीन दशकांचे वर्चस्व संपुष्टात आले आहे.