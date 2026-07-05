Uddhav Thackeray: हिंदूंचा गैरफायदा घेण्याचा डाव; ‘रामरक्षा’ आंदोलनात ठाकरेंची भाजपवर जोरदार टीका; हिंदू भोळे आहेत, पण मूर्ख नाहीत

मुंबई : ‘‘आपण ज्यांच्यासाठी मेहनत केली होती ती व्यक्ती पंतप्रधानपदावर बसली. मात्र, यानंतर त्यांना हिंदुत्वाचा गैरफायदा घ्यायचा होता त्यामुळेच शिवसेनेला संपवण्यासाठी भाजपने अफजलखानी विडा उचलला आहे,’’ असा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरेंनी आज भाजपवर केला आहे. अयोध्येतील राममंदिराला मिळालेल्या दानाची चोरी झाल्याचा आरोप असून या गैरप्रकाराच्या निषेधार्थ शिवसेना (यूबीटी) पक्षाने आज मुंबईतील दादरमध्ये रामरक्षा आंदोलन केले. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...भरपावसात शेकडो जणांनी उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत रामरक्षा, मारुतीस्तोत्र आणि हनुमान चालिसा म्हटली. यानंतर ठाकरे यांनी उपस्थितांशी बोलताना भाजपवर सडकून टीका केली. ‘‘हिंदू भयग्रस्त होता, हिंदू आक्रमित होता, आधार शोधत होता. त्यावेळी हा शिवसेनेचा भगवा शिवसेनाप्रमुखांनी हिंदूंच्या हातात दिला..गैरफायदा घेतला गेला, नको ते लोक सत्ता भोगत आहेत आणि हिंदू आजही भरडला जात आहे. त्यांना हिंदुत्वाचा गैरफायदा घ्यायचा होता. मात्र एकच शिवसेना अशी आहे की समोर उभे राहून निधड्या छातीने त्यांना प्रश्न विचारू शकते. आपण कडवट हिंदू आहोत, आम्ही हिंदू भोळे भाबडे आहोत, पण मूर्ख नाहीत. .Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.आपल्या हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन कोणी मंदिर लुटत असेल तर ‘अब हिंदू माफ नही करेगा’. या देशाची सत्ता घेताना ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा दिल्या गेल्या. ‘मंदिर वही बनायेंगे’ अशा घोषणा दिल्या. तेव्हा शिवसैनिकांनी जेवढे काम केले, तितके काम दुसऱ्या कोणत्याही पक्षाने केले नसेल,’’ असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.या आंदोलनावेळी खासदार संजय राऊत, आमदार आदित्य ठाकरे, मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर या प्रमुख नेत्यांसह शेकडो शिवसैनिक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.