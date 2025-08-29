Uddhav Thackeray : आमच्या उमेदवाराला निवडून आणा! उद्धव ठाकरे करणार देवेंद्र फडणवीसांना फोन, पाठिंब्याची करणार विनंती

महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात आज पुन्हा एकदा चर्चेचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. इंडिया आघाडीचे उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार सुदर्शन बी. रेड्डी यांनी आज मातोश्रीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीत ठाकरे यांनी रेड्डी यांना महाविकास आघाडीचा पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला. विशेष म्हणजे, उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना फोन करून रेड्डी यांना पाठिंबा देण्याची विनंती करणार असल्याचे सांगितले. या भेटीने उपराष्ट्रपती निवडणुकीच्या रणधुमाळीला नवे वळण मिळाले आहे..महाविकास आघाडीचा ठाम पाठिंबाउद्धव ठाकरे यांनी मातोश्रीवर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सुदर्शन रेड्डी यांना पाठिंबा जाहीर करताना स्पष्ट केले की, "संख्याबळ कमी असले तरी चमत्काराला काही मर्यादा नसतात. आम्ही लोकशाही वाचवण्यासाठी लढत आहोत. देश विचित्र परिस्थितीकडे जात आहे, पुन्हा गुलामगिरीकडे जायला नको." ठाकरे यांनी एनडीएच्या काही खासदारांनाही रेड्डी यांना मतदान करण्याचे आवाहन केले. "ज्यांच्या मनात देशप्रेम आहे, ते एनडीएचे खासदारही आमच्या बाजूने मतदान करू शकतात," असे ते म्हणाले..Raj–Uddhav Alliance: राज–उद्धव युतीचा बिग गेम! चार महापालिका काबीज करण्याचा मास्टरप्लॅन उघड, भाजप-शिंदे सेनेसमोर महाअडथळा .फडणवीसांशी संवादाची तयारीदेवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांना मतदानासाठी पाठिंबा मागितल्याची माहिती समोर आली आहे. यावर ठाकरे यांनी खोचकपणे भाष्य केले. "फडणवीसांनी मला फोन केला होता, हे खरं आहे. पण मला आश्चर्य वाटलं की, माझा पक्ष फोडला, माझी माणसं चोरली, तरीही त्यांना माझ्या निवडून आलेल्या लोकांची गरज आहे. याचा अर्थ काय?" असे ठाकरे म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, ते स्वतः फडणवीसांना फोन करून रेड्डी यांना पाठिंबा देण्याची विनंती करणार आहेत. "मी फडणवीसांना सांगेन की, रेड्डी साहेबांना पाठिंबा द्या. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी हे आवश्यक आहे," असे ठाकरे यांनी ठामपणे सांगितले..शिवसेनेचा इतिहास आणि विश्वासउद्धव ठाकरे यांनी यावेळी राष्ट्रपती निवडणुकीचा दाखलाही दिला. "राष्ट्रपती निवडणुकीत शिवसेनेने एनडीएला न मागता पाठिंबा दिला होता. मतदान केलं, पण निवडणुकीनंतर त्यांनी फोनही केला नाही," अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. शिवसेनेच्या या विश्वासघाताच्या अनुभवावरून ठाकरे यांनी एनडीएच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तरीही, ते म्हणाले, "आम्ही देशाच्या हितासाठी आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी लढत राहू.".उपराष्ट्रपती निवडणुकीत चमत्काराची आशाठाकरे यांनी उपराष्ट्रपती निवडणुकीत चमत्काराची आशा व्यक्त केली. "चमत्काराला काही व्याख्या किंवा आकार नसतो. लोकसभा आणि राज्यसभेत देशाचा कारभार कसा चालतोय, हे सर्वांनी पाहिलं आहे. आता लोकशाही वाचवण्याची वेळ आली आहे," असे ते म्हणाले. सुदर्शन रेड्डी यांनीही यावेळी ठाकरे यांचे आभार मानले आणि म्हणाले, "लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आम्ही सर्वजण एकत्र लढत आहोत. उद्धवजींचा पाठिंबा आम्हाला बळ देणारा आहे.".उपराष्ट्रपतींचा राजीनामा आणि संशयउद्धव ठाकरे यांनी उपराष्ट्रपतींच्या अचानक राजीनाम्यावरही भाष्य केले. "उपराष्ट्रपती तब्येतीचं कारण सांगून राजीनामा देतात आणि नंतर गायब होतात. यामागे काय आहे, हे देशातील जनतेने विचार करायला हवं," असे ते म्हणाले. त्यांनी यामुळे लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे सांगितले आणि जनतेला सजग राहण्याचे आवाहन केले.लोकशाहीसाठी एकजुटीचे आवाहनउपनराष्ट्रपती निवडणूक ही केवळ राजकीय लढाई नसून लोकशाहीच्या रक्षणाची लढाई आहे, असे ठाकरे यांनी अधोरेखित केले. "आम्हाला संख्याबळ कमी आहे, पण देशप्रेम आणि लोकशाहीच्या रक्षणाची ताकद आमच्याकडे आहे. सर्वांनी एकत्र येऊन देशाला गुलामगिरीपासून वाचवायला हवं," असे आवाहन त्यांनी केले..Devendra Fadnavis : आदिवासी विकास विभागातील भरतीवरून वाद; 'बिऱ्हाड' आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी आमदार मुख्यमंत्र्यांना भेटणार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.