Uddhav Thackeray : आमच्या उमेदवाराला निवडून आणा! उद्धव ठाकरे करणार देवेंद्र फडणवीसांना फोन, पाठिंब्याची करणार विनंती

Why Uddhav Thackeray Plans to Seek Devendra Fadnavis Support in Vice President Election | उद्धव ठाकरे यांनी सुदर्शन रेड्डी यांना उपराष्ट्रपती निवडणुकीत पाठिंबा जाहीर केला. फडणवीसांना फोन करणार, चमत्काराची आशा! लोकशाहीसाठी लढा सुरू.
uddhav thackeray
uddhav thackerayesakal
Sandip Kapde
महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात आज पुन्हा एकदा चर्चेचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. इंडिया आघाडीचे उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार सुदर्शन बी. रेड्डी यांनी आज मातोश्रीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीत ठाकरे यांनी रेड्डी यांना महाविकास आघाडीचा पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला. विशेष म्हणजे, उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना फोन करून रेड्डी यांना पाठिंबा देण्याची विनंती करणार असल्याचे सांगितले. या भेटीने उपराष्ट्रपती निवडणुकीच्या रणधुमाळीला नवे वळण मिळाले आहे.

Devendra Fadnavis
Uddhav Thackeray

