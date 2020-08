"सध्याचा काळच असा आहे की, जे समोर दिसतात ते सोबत नसतात...", उद्धव ठाकरेंच्या सूचक विधानाचा अर्थ काय ?

मुंबई : महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण चांगलाच तापलंय. देशाच्या राजकारणातील चाणक्य अशी ओळख असलेल्या शरद पवारांच्या एका वक्तव्यामुकें राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघताना पाहायला मिळतंय. शरद पवार यांच्या एका वाक्याने राष्ट्रवादीमध्ये सारं काही आलबेल आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. एकीकडे पार्थ पवारांच्या बाबतचा मुद्दा माध्यमांमध्ये येत असताना उद्धव ठाकरेंचं देखील एक वाक्य आता चर्चेत आहे. ‘मार्मिक’ च्या साठाव्या म्हणजेच हीरक महोत्सवानिमित्त उद्धव ठकरे यांनी ऑनलाईन संवाद साधला. या संवादामध्ये उद्धव ठाकरे यांनी एक अत्यंत सूचक विधान केलंय. उद्धव ठाकरे यांनी केलेलं विधान असं आहे की, "सध्याचा काळच असा आहे की जे समोर दिसतात ते सोबत नसतात आणि जे सोबत असतात ते दिसत नाहीत". आता उद्धव ठाकरेंच्या 'या' एका विधानामुळे राजकीय परिघात पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीबाबत कुजबुज सुरु झाली आहे. मोठी बातमी - तटकरे, मुंडे वाय बी चव्हाण सेंटरमध्ये शरद पवारांच्या भेटीला, मुंबईत राजकीय खलबतं जोरात... दरम्यान, यावेळी बोलताना पुढे उद्धव ठाकरे म्हणालेत की, "हरणार की जिंकणार, याचा विचार न करता अन्यायाविरोधात लढणे हाच मराठी बाणा असून अन्याय करणाऱ्यांना ठेचणारच. शिवाजी महाराजांनी जेंव्हा आदिलशाही विरोधात आणि मुघलांविरोधात लढाई केली तेंव्हा हरण्याची किंवा जिंकण्याची त्यांनी पर्वा केली नाही. शिवसेनेचाही तोच विचार आहे. हरण्याचा किंवा जिंकण्याचा विचार न करता लढणार आणि अन्याय करणाऱ्याला ठेचणारच" असंही उद्धव ठाकरे म्हणालेत. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांच्या सोबतीविना या सेनापतीला अर्थ नसल्याचंही म्हटलंय. दरम्यान उद्धव ठाकरे यांच्या या वक्तव्यामुळे नक्की उद्धव ठाकरे हे कुणाला उद्देशून बोललेत याबाबत आता चर्चेला सुरवात झालीये. uddhav thackerays commet during online event for marmik magazine raises eyes of many

