मुंबई

Water Scarcity: ३६ तासांची पाणीकपात ५५ तासांवर, उल्हासनगर पालिकेच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका

Ulhasnagar Water Cut: उल्हासनगर शहरात ३६ तासांची पाणीकपात जाहीर करण्यात आली होती. मात्र काही परिसरात ५५ तासांनंतर पाणी आल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
Water Cut

Water Cut

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उल्हासनगर : शहरात पाणीकपात ३६ तासांची जाहीर करण्यात आली होती, मात्र काही परिसरात नागरिकांच्या नळाला तब्बल ५५ तासांनंतर पाणी आल्याने संताप व्यक्त होत आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे नागरिकांना अतिरिक्त १९ तास पाण्याविना काढावे लागले.

Loading content, please wait...
Mumbai
Ulhasnagar
Marathi News Esakal
www.esakal.com