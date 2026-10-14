Ulhasnagar Crime : उल्हासनगर रेल्वे स्टेशन परिसरात भररस्त्यात थरारक गोळीबार; डोक्यात २ गोळ्या झाडून हरीश गजवानींची निर्घृण हत्या!

उल्हासनगर : उल्हासनगर शहरात पुन्हा एकदा भरदिवसा गोळीबाराचा थरार उडाला असून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. उल्हासनगर रेल्वे स्टेशन लगतच्या कॅम्प क्रमांक ४ परिसरात अज्ञात हल्लेखोरांनी एका व्यक्तीवर अत्यंत जवळून गोळीबार केला. .हल्लेखोरांनी डोक्यात दोन गोळ्या झाडल्याने हरीश गजवानी नामक व्यक्तीचा जागीच रक्ताच्या थारोळ्यात पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. वर्दळीच्या रेल्वे स्टेशन परिसरात घडलेल्या या हत्येमुळे संपूर्ण उल्हासनगर शहरात प्रचंड खळबळ आणि दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Gunratna Sadavarte on Eknath Shinde : "ठाण्यातले किती रिक्षावाले बंगल्यात राहतात?"; सदावर्तेंचा खोचक सवाल, एकनाथ शिंदेंच्या राजीनाम्याची मागणी.डोक्यात दोन गोळ्या झाडल्या; हल्लेखोर फरारमिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, हरीश गजवानी हे कॅम्प क्रमांक चार परिसरात असताना हल्लेखोर त्यांच्या दिशेने आले. कोणताही संवाद न साधता अत्यंत थंड डोक्याने हल्लेखोराने पिस्तूल रोखून गजवानी यांच्या डोक्यावर एकापाठोपाठ दोन गोळ्या झाडल्या. गोळीबाराचा कानठळ्या बसवणारा आवाज होताच परिसरातील नागरिकांची आणि प्रवाशांची एकच पळापळ झाली. गंभीर जखमी झालेले गजवानी जागेवरच कोसळले आणि अतिरक्तस्रावामुळे त्यांचा जागीच अंत झाला. घटनेनंतर हल्लेखोर गर्दीचा फायदा घेऊन पसार झाले..वरिष्ठ पोलीस अधिकारी घटनास्थळी; सीसीटीव्हीची तपासणी सुरूघटनेचे वृत्त समजताच विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्त (ACP) शंकर अवताडे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनास्थळाचा ताबा घेत पंचनामा केला असून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. ही हत्या जुन्या वैमनस्यातून झाली, की आर्थिक देवाणघेवाणीतून अथवा गँगवॉरच्या पार्श्वभूमीवर झाली, या सर्व शक्यतांच्या आधारे पोलीस तपास करत आहेत. हल्लेखोरांचा सुगावा लावण्यासाठी परिसरातील सर्व दुकाने आणि इमारतींचे सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून शहरात नाकाबंदी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.