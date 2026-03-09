मुंबई

VIDEO : उल्हासनगरमध्ये सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या, चाकूने केले सपासप वार; थरारक घटना CCTV त कैद...

Ulhasnagar Sanitation Worker Murder Captured on CCTV : उल्हासनगरच्या कॅम्प क्रमांक 3 परिसरात ही घटना घडली आहे. महादू धनराज जगताप असं हत्या झालेल्या सफाई कर्मचाऱ्याचं नाव आहे.
Ulhasnagar Sanitation Worker Murder Captured on CCTV

Ulhasnagar Sanitation Worker Murder Captured on CCTV

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

एका माथेफिरूने भरदिवसा सफाई कामगाराची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडाकीस आला आहे. उल्हासनगरच्या कॅम्प क्रमांक 3 परिसरात ही घटना घडली आहे. महादू धनराज जगताप असं हत्या झालेल्या सफाई कर्मचाऱ्याचं नाव आहे. तो कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीत सफाई कामगार म्हणून काम करत असल्याची माहिती आहे.

Loading content, please wait...
murder
viral video
Ulhasnagar

Related Stories

No stories found.