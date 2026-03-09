VIDEO : उल्हासनगरमध्ये सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या, चाकूने केले सपासप वार; थरारक घटना CCTV त कैद...

एका माथेफिरूने भरदिवसा सफाई कामगाराची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडाकीस आला आहे. उल्हासनगरच्या कॅम्प क्रमांक 3 परिसरात ही घटना घडली आहे. महादू धनराज जगताप असं हत्या झालेल्या सफाई कर्मचाऱ्याचं नाव आहे. तो कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीत सफाई कामगार म्हणून काम करत असल्याची माहिती आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, काही वर्षांपूर्वी या दोघांमध्ये वाद झाला होता, याचाच राग डोक्यात ठेवून या माथेफिरूने जगताप यांच्यावर हल्ला केला. जगताप हे नेहमीप्रमाणे साफसफाई करत होते. त्यावेळी अचानक या माथेफिरुने त्याच्यावर चाकूने हल्ला केला. ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे..Nagpur Accident: रॅपिडोचालकाला कारने चिरडले; प्रतापनगरातील घटना, आरोपी कारचालक फरार.महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिकांनी यावेळी त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या माथेफिरूने जगताप यांच्यावर सपासप वार केले. त्यानंतर त्याने घटनास्थळावरून पळ काढला. यावेळी जखमी अवस्थेत महादू जगताप यांना तत्काळ उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..Nagpur Accident: “वर्धा रोडवरील भीषण अपघात; कारची मोपेडला धडक, पत्नीचा मृत्यू, पती जखमी.दरम्यान, उल्लासनगर पोलिसांनी सीसीटीव्हींच्या आधारे आरोपीला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे. त्याने ही हत्या का केली, याचा तपास पोलीस करत आहेत. मात्र, या घटनेमुळे परिसरात चांगलीच खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.